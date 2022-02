Як і годиться, лютий буде багатим на релізи різноманітних відеоігор: як блокбастерів, так і невеликих проєктів.

Факти ICTV розповідають про п’ять відеоігор, що вийдуть у лютому 2022 року, на які точно варто звернути увагу гравцям.

Horizon Forbidden West

Хедлайнером цього місяця є Horizon Forbidden West, яка стане другою частиною серії від Guerrilla Games.

У центрі сюжету залишиться мисливиця з племені Нора – Елой. Події відеогри розгорнуться через пів року після завершення Horizon Zero Dawn.

Головна героїня та її компаньйони вирушать у подорож до незвіданого рубежу, який прозвали Заборонений захід, з метою зупинити хворобу, яка нищить усе живе.

На цьому шляху їй доведеться протистояти не лише машинам, але й племенам, які навчилися їх “приручати”.

Розробники не стали заново винаходити велосипед і вирішили зробити нову частину Horizon дуже схожою на попередню, і водночас дати гравцям більше свободи у дослідженні світу.

Наприклад, стало більше місць, на які можна видертися, а візор тепер підсвічує таку місцевість. А гак-кішка дасть змогу робити це ще швидше.

Також буде доступний прилад, що дозволяє Елой дихати під водою, що лише додасть можливостей для дослідження світу.

Звичайно, не залишаться без уваги й інші частини ігрового процесу, як-от бойова система. Окрім нових видів зброї, головній героїні будуть доступні нові трюки.

Наприклад, спис стане більш важливим інструментом у протистоянні іншим племенам та машинам, а не останнім засобом, який гравець вирішував використати у бою.

Загалом на гравців чекає ще більший постапокаліптичний світ, із новими різновидами машин, більшою свободою та більшою кількістю додаткового контенту, в який можна буде поринути на десятки годин.

Дата виходу: 18 лютого

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5

Elden Ring

Гравцям, які полюбляють виклики, має сподобатися новий проєкт From Software – Elden Ring. Фактично ця відеогра має стати ідейним наступником серії Dark Souls.

Однак головна відмінність полягатиме у тому, що замість лінійної схеми проходження, де гравці могли досліджувати лише певну місцевість до того, як подолати боса та рухатися далі, для дослідження буде доступна величезна територія.

Із закритого тестування можна дійти висновку, що розробники частково надихнулися світом The Legend of Zelda: Breath of the Wild, в якому майже не було чітких вказівок, що та як робити, а гравці могли самі наносити помітки на мапі.

Та розробники вважають, що така свобода зробить проєкт легшим за серію Dark Souls, адже дослідження настільки величезного світу дасть більше ресурсів для проходження основного сюжету.

До речі, всесвіт гри придумав відомий письменник Джордж Мартін, тож варто очікувати, що за час проходження ми дізнаватимемося про нього набагато більше, аніж про всесвіт серії Dark Souls.

Хоча поки що від сюжету не доводиться чекати чогось незвичного для From Software. У ролі Згаслих, фактично живих мерців, гравцям доведеться досліджувати світ Міжзем’я та зібрати руни Кільця Елден, які потрапили до рук напівбогів.

Загалом нас чекає такий собі Dark Souls із величезним відкритим світом, більш динамічною бойовою системою та неймовірною кількістю контенту.

Дата виходу: 25 лютого

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Dying Light 2 Stay Human

Більше та амбіційніше – такий підхід і у розробників Dying Light 2 Stay Human, продовження екшну від першої особи, в якому основний засіб для виживання в постапокаліптичному світі – паркур.

Гравці візьмуть на себе роль Пілігріма – одного з небагатьох людей, які подорожують поміж вцілілих міст. У одному такому місті й розгортатиметься ваша історія, про яку майже нічого не розповідають.

Воно й не дивно, адже одним із ключових нововведень Dying Light 2 Stay Human є система, що змінюватиме місто залежно від вибору, який гравець робитиме під час проходження.

Звичайно, нікуди не подінеться система дня й ночі, в якій із заходом Сонця на вулиці виходять найстрашніші мутанти.

Система паркуру теж заграє новими фарбами. Окрім параплана та гаку-кішки, які дозволять легше пересуватися містом, для гри записали близько 3 тис. анімацій паркуру, щоб зробити його більш плавним.

Та й у бою його можна буде використовувати частіше.

Розробники обіцяють, що підтримуватимуть відеогру новим контентом тривалий час після виходу. Та й навіть на релізі обіцяють десятки годин гри для тих, хто хоче лишень “пробігти” сюжет, і сотні годин тим, хто хоче побувати у кожному закутку одного з останніх міст на Землі.

Дата виходу: 4 лютого

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Що ще цікавого у лютому

Хоча у лютому 2022 року вийде чимало відеоігор з великим відкритим світом, не лише вони мають зацікавити гравців.

Наприклад, зробити це може й Sifu, який розповість про учня бойового мистецтва Кунг-фу. Його мета – помститися за вбивство своєї сім’ї.

На цьому непростому шляху йому стане у пригоді магічний медальйон, який допоможе воскресати після кожної смерті. Це дасть змогу ставати більш досвідченим майстром. Але досягши певного віку, головний герой більше не повернеться з того світу, тож доведеться починати гру спочатку.

Відеогра може похизуватися чудовими анімаціями, які стануть до смаку всім фанатам фільмів з Брюсом Лі та Джекі Чаном. Зіграти можна буде 8 лютого на PlayStation 5, PlayStation 5 та ПК.

Якщо ж вас більше манять стратегії та фентезійні світи, варто звернути увагу на Total War: Warhammer III.

Цього разу події розгорнуться у Царстві Хаосу, де кожна з фракцій намагається переломити баланс сил на свою сторону, переслідуючи як шляхетні, так і не дуже цілі.

Розробники обіцяють змінену систему дипломатії, покращення у бойовій системі та найбільшу кількість фракцій на виході проєкту.

Зіграти в третю частину серії можна буде вже 17 лютого на ПК.

Відео: PlayStation, Dying Light, Total War