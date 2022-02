Как и полагается, февраль будет богатым на релизы разнообразных видеоигр: как блокбастеров, так и небольших проектов.

Факты ICTV рассказывают о пяти видеоиграх, которые выйдут в феврале 2022 года, на которые точно стоит обратить внимание игрокам.

Horizon Forbidden West

Хедлайнером этого месяца является Horizon Forbidden West, которая станет второй частью серии от Guerrilla Games.

В центре сюжета останется охотница из племени Нора – Элой. События видеоигры развернутся через полгода после завершения Horizon Zero Dawn.

Главная героиня и ее компаньоны отправятся в путешествие в неизведанный рубеж, который прозвали Запретный запад, в попытке остановить болезнь, которая уничтожает все живое.

На этом пути ей придется противостоять не только машинам, но и племенам, которые научились их “приручать”.

Разработчики не стали заново изобретать велосипед и решили сделать новую часть Horizon очень похожей на предыдущую, и одновременно дать игрокам больше свободы в исследовании мира.

К примеру, стало больше мест, на которые можно взобраться, а визор теперь подсвечивает такую местность. А крюк-кошка позволит делать это еще быстрее.

Также будет доступен прибор, позволяющий Элой дышать под водой, что только добавит возможности для исследования мира.

Конечно, не останутся без внимания и другие части игрового процесса, как то боевая система. Кроме новых видов оружия, главной героине будут доступны новые трюки.

К примеру, копье станет более важным инструментом в противостоянии другим племенам и машинам, а не последним средством, которое игрок решал использовать в бою.

В общем, игроков ждет еще больший постапокалиптический мир с новыми разновидностями машин, большей свободой и большим количеством дополнительного контента, в который можно будет погрузиться на десятки часов.

Дата выхода: 18 февраля

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5

Elden Ring

Игрокам, которые любят вызовы, понравится новый проект From Software – Elden Ring. Фактически, эта видеоигра должна стать идейным преемником серии Dark Souls.

Но основное отличие состоит в том, что вместо линейной схемы прохождения, где игроки могли исследовать только определенную местность, до того как преодолеть босса и двигаться дальше, для исследования будет доступна огромная территория.

Из закрытого тестирования можно сделать вывод, что разработчики частично вдохновились миром The Legend of Zelda: Breath of the Wild, в котором почти не было четких указаний, что и как делать, а игроки могли сами наносить пометки на карту.

Но разработчики считают, что такая свобода сделает проект легче серии Dark Souls, ведь исследование настолько огромного мира даст больше ресурсов для прохождения основного сюжета.

Кстати, мир игры придумал известный писатель Джордж Мартин, поэтому стоит ожидать, что за время прохождения мы узнаем о нем гораздо больше, чем про мир серии Dark Souls.

Хотя пока от сюжета не приходится ждать чего-нибудь необычного для From Software. В роли Угасших, фактически живых мертвецов, игрокам придется исследовать мир Средиземья и собрать руны Кольца Элден, находящиеся в руках полубогов.

В общем, нас ждет некий Dark Souls с огромным открытым миром, более динамичной боевой системой и невероятным количеством контента.

Дата выхода: 25 февраля

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Dying Light 2 Stay Human

Больше и амбициознее – такой подход и у разработчиков Dying Light 2 Stay Human, продолжения экшна от первого лица, в котором основное средство для выживания в постапокалиптическом мире – паркур.

Игроки возьмут на себя роль Пилигрима — одного из немногих людей, путешествующих среди уцелевших городов. В одном таком городе и будет разворачиваться ваша история, о которой почти ничего не разглашают.

Оно и неудивительно, ведь одним из ключевых новшеств Dying Light 2 Stay Human является система, которая будет менять город в зависимости от выбора, который игрок будет делать во время прохождения.

Конечно, никуда не денется система дня и ночи, в которой с закатом Солнца на улицы выходят самые страшные мутанты.

Система паркура также заиграет новыми красками. Кроме параплана и крюка-кошки, которые позволят легче передвигаться по городу, для игры записали около 3 тыс. анимаций паркура, чтобы сделать его более плавным.

Да и в бою его можно будет использовать чаще.

Разработчики обещают, что будут поддерживать видеоигру новым контентом длительное время после выхода. Да и даже на релизе обещают десятки часов игры для тех, кто хочет только “пробежать” сюжет, и сотни часов тем, кто хочет побывать в каждом углу одного из последних городов на Земле.

Дата выхода: 4 февраля

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Что еще интересного в феврале

Хотя в феврале 2022 года выйдет немало видеоигр с большим открытым миром, не только они должны заинтересовать игроков.

К примеру, сделать это может и Sifu, который расскажет об ученике боевого искусства Кунг-фу. Его цель – отомстить за убийство своей семьи.

На этом непростом пути ему поможет магический медальон, позволяющий воскресать после каждой смерти. Это даст возможность становиться более опытным мастером. Но достигнув определенного возраста, главный герой больше не вернется с того света, и придется начинать игру сначала.

Видеоигра может похвастаться отличными анимациями, которые придутся по вкусу всем фанатам фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном. Сыграть можно будет 8 февраля на PlayStation 5, PlayStation 5 и ПК.

Если же вас больше манят стратегии и фэнтезийные миры, стоит обратить внимание на Total War: Warhammer III.

В этот раз события развернутся в Царстве Хаоса, где каждая из фракций пытается переломить баланс сил на свою сторону, преследуя как благородные, так и не слишком цели.

Разработчики обещают измененную систему дипломатии, улучшение боевой системы и наибольшее количество фракций на выходе проекта.

Сыграть в третью часть серии можно будет уже 17 февраля на ПК.

Видео: PlayStation, Dying Light, Total War