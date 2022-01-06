Через низку перенесень, багато довгоочікуваних відеоігор вийдуть у 2022 році. Тому кожен гравець зможе знайти для себе щось цього року.

Факти ICTV вже розповідали про блокбастери та ігри для всієї сім’ї, а тепер настав час поговорити про проєкти, які підійдуть любителям гри у мережі та тим, хто полюбляє надовго поринати в одну відеогру.

Для кооперативного проходження

Тренд кооперативних відеоігор знову почав набирати популярність, тому Ubisoft теж спробують зайняти місце у цьому жанрі з Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, що надійде у продаж вже 20 січня.

У ньому група гравців протистоятиме іншопланетній загрозі. Проте не варто очікувати, що це буде черговий Left 4 Dead.

Тактика завжди відігравала значну роль у серії Rainbow Six. Тому метод “біжи і стріляй” може вилитися не лише провалом для команди, але й втратою оперативника.

Якщо ж вам більше до вподоби тотальне безумство з друзями, то Tiny Tina’s Wonderlands стане чудовим вибором у березні 2022 року.

Відеогра є спінофом серії Borderlands, але її події відбуватимуться на ігровій дошці Bunkers and Badasses (аналог Dungeons and Dragons).

Як і в доповненні з цією ж тематикою, варто очікувати більше магії, містичних створінь та майстра гри Тіни, яка змінюватиме правила під час гри.

І купа божевільної та інколи комічної зброї нікуди не подінеться.

Справді сильним 2022 рік має стати для фанатів для Warner Bros., особливо, якщо ви шукаєте чогось кооперативного.

Gotham Knights, наприклад, буде цікавим поповненням для поціновувачів Бетмена. За темного лицаря ви не зіграєте, але зможете взяти на себе роль Найтвінга, Бетгерл, Робіна або Червоного Ковпака, щоб протистояти Суду Сов.

Розробники також обіцяють можливість швидко приєднуватися до сесій інших гравців, що має відв’язати від постійної гри в компанії.

Та це не єдина відеогра, яка сповідуватиме принцип – що більше гравців, то краще. Rocksteady, відомі серією відеоігор Arkham, також вирішили вдаритися у кооп з їхнім новим проєктом – Suicide Squad: Kill the Justice League, який буде доступний лише на ПК та консолях нового покоління.

Майже не виникає сумнівів, що студія принесе гравцям ще один хіт, але тепер aз можливістю проходження до чотирьох гравців.

Кожен зможе взяти під контроль одного з чотирьох персонажів – Дедшота, Гарлі Квін, Короля Акул або Капітана Бумеранга – щоб вирушити у Метрополіс для протистояння Лізі Справедливості.

Цікаво, що цей проєкт більше зосереджений на стрільбі, аніж на рукопашному бою. Проте це не має непокоїти гравців, адже Rocksteady починали свій шлях з шутерів.

Позмагатися один на один

Якщо ж ви більше любите позмагатися у поєдинках, де значення маєте лише ви та опонент, то можете очікувати кількох нішових відеоігор.

Наприклад, King of Fighters XV, яка лише нещодавно відійшла від 2D-спрайтів на користь 3D і надійде у продаж 17 лютого. Проте ті, хто випробував бета-версію, в один голос кажуть про те, що це чи не найкраща частина в серії.

Неймовірні поєдинки три на три, яскрава графіка та фішки для нових гравців мають сподобатися всім, хто любить випробовувати свої сили у змаганнях з іншими.

Також нас чекає перевипуск Persona 4 Arena Ultimax, яка вперше вийшла лише на PlayStation 3 та Xbox 360 в часи активного розвитку PlayStation 4 та Xbox One.

Вона базується на серії Persona, яка останніми роками перебуває на піці своєї популярності. Фішка її ігрового процесу – персонажі, точніше вони та їхні Персони, які також є невід’ємною частиною сутичок.

Крім того, вона підійде і тим гравцям, які шукають сюжету у подібних відеоіграх, адже у Persona 4 Arena Ultimax він не менш захопливий, аніж ігровий процес. З мінусів можна виокремити те, що вона буде доступна лише на PlayStation 4, Nintendo Switch та ПК. Але зіграти у неї можна буде вже з 17 березня.

Засісти надовго

Звичайно, не обійдеться й без проєктів, які зможуть затягнути гравців на багато місяців.

Наприклад, Total War: Warhammer III, події якої відбуватимуться у фентезійному світі Warhammer.

Як і раніше, гравці зможуть пройти кампанію за одну з фракцій на величезній карті, балансуючи між дипломатичними рішеннями та участю у масштабних баталіях в реальному часі, або взяти участь у мережевих баталіях.

Враховуючи кількість можливих сценаріїв розвитку подій та шляхів до перемоги – перегравати в неї можна дуже довго.

А якщо у вас є попередні частини, ви зможете зіграти і за фракції з них, що лише збільшить кількість проведених годин у грі, яка має стати одним з найсильніших ексклюзивів на ПК.

Поціновувачі гоночних симуляторів на консолях PlayStation зможуть поринути у Gran Turismo 7, яка має стати поверненням до витоків серії.

Широка кампанія, сотні різноманітних типів автомобілів, десятки трас та гра у мережі не дадуть засумувати фанатам протягом багатьох місяців після виходу.

Також можна очікувати, що у гру тривалий час додаватимуть нові авто і траси, що лише урізноманітнить її.

Не можна й забути про Starfield, яка має вийти у листопаді цього року на ПК та Xbox Series X/S. Хоча останнім часом ігри від Bethesda не здобувають такої популярності, це може змінитися із випуском нового проєкту.

Він працюватиме на новому ігровому рушії, але збереже підхід, який використовувала студія впродовж останніх десятиліть.

А це означає, що у разі успіху на нас чекає відеогра з неймовірним переграванням, в якій можна буде знаходити щось нове навіть після сотень годин.

Відео: PlayStation, Ubisoft, SNK OFFICIAL, Official ATLUS West, Total War, Bethesda Softworks