2022 рік буде багатим на відеоігри, які зможуть порадувати як гравців, які полюбляють сюжетні блокбастери, так й тих, хто полюбляє грати з сім’єю і друзями.

Факти ICTV розповідають про найочікуваніші відеоігри 2022 року для різних типів гравців. Зосередимось ми лише на тих проектах, які підтвердили вікно дати виходу на 2022 рік.

Блокбастери з чудовим сюжетом

Відкривають наш список відеоігри, які порадують гравців найвитонченішою графікою та найзахопливішим сюжетом, а також заточені під одиночне проходження.

Найочікуваніша на українському ринку – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Вона продовжить традиції першої частини та виведе їх на новий рівень.

Як і раніше, гравці досліджуватимуть Зону відчуження у пошуках відповідей.

Розробники обіцяють, що вибір гравця відіграватиме набагато більшу роль, ніж раніше, і від нього залежатиме, як змінюватиметься Зона.

Гра стане однією з перших, що працюватиме на ігровому рушії Unreal Engine 5, тому можна з упевненістю сказати, що графіка в ньому не розчарує.

Зіграти у S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl можна буде вже з 28 квітня на ПК та Xbox Series X/S. Та подейкують, що цього року гра добереться й до PlayStation 5.

Але власникам PlayStation 5 не варто засмучуватися, адже на них чекають не менш цікаві проєкти. Наприклад, God of War Ragnarök, який стане другою та останньою частиною Скандинавської саги.

Події відеогри відбуватимуться під час Великої зими, яка передує кінцю світу. Кратос та його син Атрей спробують зупинити Рагнарьок та отримати відповіді на запитання, які постали перед ними наприкінці першої частини.

Відеогра також буде зроблена у стилі одного кадру і залишить все, що так полюбилося гравцям у першій частині, але зробить його більшим і кращим.

Зіграти у God of War Ragnarök можна буде на PlayStation 4 та PlayStation 5 десь у 2022 році.

А поки ви чекаєте на God of War Ragnarök, можна буде зануритися у чудовий постапокаліптичний світ у Horizon Forbiden West.

Головною героїнею залишиться Еллой, але цього разу вона вирушить досліджувати незвідані землі Заходу, щоб знайти джерело хвороби, що знищує все живе.

В її арсеналі з’явиться чимало нових інструментів для дослідження світу. Наприклад, пристрій, що дає змогу дихати під водою та футуристичний щит, який дозволяє не лише захищатися від ворогів, але й “ковзати” у повітрі.

До речі, й нових ворогів буде чимало. Окрім класичних динозавроподібних машин з’являться й вороги, що нагадують слонів та алігаторів, а також багатьох інших тварин та динозаврів.

Horizon Forbiden West надійде у продаж вже 18 лютого на PlayStation 4 та PlayStation 5.

Для хардкорних гравців

Перший квартал 2022 року стане справжнім надбанням для гравців, які люблять складніші проєкти.

Мабуть, вже у кожного такого гравця на радарі є The Elden Ring – відеогри від творців Dark Souls у світі, який спеціально створив автор Гри престолів Джордж Мартін.

Відеогра вийде 25 лютого на всіх актуальних платформах (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S та ПК) і буде більше схожою на серію Dark Souls, але з оновленою бойовою системою, яка стане динамічнішою.

Крім того, й дослідження світу зміниться. Тепер він буде набагато більшим і приховуватиме більше секретів та загроз.

Якщо ж вам до душі лінійні ігри у цьому жанрі, то зверніть увагу на Sifu, який також вийде у лютому на ПК та консолі сімейства PlayStation. Можливо, це і не найскладніша відеогра у нашому списку, та все ж може стати справжнім випробуванням.

У ній ви візьмете під контроль учня бойового мистецтва кунг-фу, який намагається відплатити п’ятьом вбивцям за смерть сім’ї. Завдання нелегке, але в нього є такий собі козир – можливість перероджуватися.

І з кожним переродженням він ставатиме більш вправним, але старішатиме. А це означає, що й тіло його не зможе витримувати стільки ударів, як раніше. Якщо ж він досягне занадто похилого віку, то просто помре і доведеться починати все спочатку.

Випробувати Sifu варто навіть якщо ви фанатієте від фільмів про бойові мистецтва, адже вона чудово передає їхню атмосферу. Особливо в частині рухів персонажа.

Також цікавим доповненням для хардкорних гравців буде Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, яка стане більш брутальною частиною серії. Стосуватиметься вона й складності гри.

Хоча гра й збереже такі основи серії, як професії персонажів та бої за участю команди, її ігровий процес більше нагадуватиме Dark Souls та Nioh. Вплинуло на це й те, що розробники останньої – Team Ninja – беруть участь у проєкті.

Хоча думки гравців після виходу демоверсії розділилися, фанати Nioh впевнені, що Stranger of Paradise стане черговим проявом майстерності Team Ninja у піджанрі Souls-like. Вийде вона 18 березня на всіх актуальних платформах.

Для всієї сім’ї

Тим, хто шукає розваг у сімейному колі, варто звернути увагу на LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, яка має надійти у продаж на початку 2022 року на всіх актуальних платформах та Nintendo Switch.

Це можливість заново пережити події з дев’яти епізодів Зоряних Воєн у комічній стилістиці Lego. А для дітей – познайомитися з незабутньою класикою.

Як і інші ігри серії, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga можна буде пройти удвох. Складність у подібних відеоіграх завжди була мінімальною, але вони привертали увагу дорослих купою предметів для колекціонування.

Також цікавим проєктом для гри у сімейному колі має стати MultiVersus, який зведе в бою різних персонажів із франшиз Warner Bros. у стилі Super Smash Bros.

Гарлі Квін проти Шегі, Бетмен проти Багза Бані – це лише початок. І навіть якщо ви не бажаєте брати участь у мережевих баталіях, у відеогрі зроблять все, щоб позмагатися у колі сім’ї або знайомих. До того ж, вона буде безкоштовною.

Кроссплей дасть змогу змагатися за допомогою великої кількості різних пристроїв, тому не доведеться турбуватися про те, щоб усім вистачило контролерів.

Крім того, найбільший наголос зроблено на командній роботі та поєдинках два на два, хоча буде й можливість битися один на один.

А постійне збільшення кількості персонажів дасть змогу заново відкривати її для себе навіть через багато місяців після першого запуску.

Власникам Nintendo Switch варто звернути увагу й на Mario + Rabbids Sparks of Hope, яка відправить Маріо та його друзів у нову пригоду разом зі скаженими кролями.

Хоча у першій частині й був цікавий змагальний режим, нині важко сказати, чи перейде він у продовження. Та навіть якщо у грі буде лише режим для одного гравця, тактична її складова дасть змогу без проблем консультуватися зі спостерігачами.

Або ж просто спостерігати за яскравим та комічним безумством на екрані.

Відео: Xbox, PlayStation, LEGO, Nintendo