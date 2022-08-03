Характеристики доладного смартфона Galaxy Z Fold 4 злили в мережу за тиждень до анонсу. Новинку покажуть на презентації Galaxy Unpacked 2022 10 серпня, але деталі пристрою розкрили вже зараз.

Попередні моделі не могли похвалитися надійним захистом екранів, тому Galaxy Z Fold 4 отримав скло Gorilla Glass Victus+. Аналогічна панель встановлюється у флагманський Galaxy S22.

На відміну від Fold 3, новинка отримає швидшу зарядку потужністю до 25 Вт. Підзарядити акумулятор від 0 до 50% можна лише за 30 хвилин. За роботу пристрою відповідатиме передовий процесор Snapdragon 8+ Gen 1. Дисплей побудований за технологією OLED із частотою оновлення 120 Гц.

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Камери також зможуть задовольнити потреби багатьох – передній датчик буде 10-мегапіксельним. Основна камера отримає об’єктив на 50, 12, та 10 Мп.

Про ціни поки що нічого не відомо, але Samsung озвучить вартість вже 10 серпня під час презентації.

Раніше інсайдери розкрили подробиці й про інші пристрої, які покажуть на заході Galaxy Unpacked 2022 – йдеться про розумні годинники Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro. Їх покажуть без звичних рамок монітора, які можна обертати. Не всі фанати оцінять зміни, але у компанії свої плани щодо цього.