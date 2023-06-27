У популярному месенджері Telegram з’явиться нова функція. Йдеться про Stories, які можна побачити в Instagram і Facebook.

Про це заявив творець сервісу Павло Дуров.

Stories – це короткі ролики або фото, які зникають через деякий час. У звичному вигляді це тимчасові публікації, які швидко втрачають свою актуальність. За заявою Дурова, історії будуть доступні від 6 до 48 годин, і для цього будуть гнучкі налаштування конфіденційності.

Для цього довелося внести зміни в інтерфейс, щоб не відволікати від основного контенту в пабліках і чатах. Є також те, що виділяє функцію від конкурентів – це можливість додавання субтитрів і підпису фото.

Дуров анонсував, що можна знімати як на основну, так і на фронтальну камеру. Зараз послуга проходить внутрішнє тестування, і стане доступною користувачам уже в липні цього року.

Утім, далеко не всі соцмережі активно розвиваються легальним шляхом – нещодавно на Twitter подали до суду на $250 млн за піратську музику. Як виявилося, компанія Маска не забороняє публікувати пісні, за які автори не отримують виручки.