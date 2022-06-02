Зараз Instagram має величезну популярність – мільйони людей активно спілкуються за допомогою сервісу, переглядають знімки друзів, а також шукають нові знайомства. На сторінці користувачів є інформація про те, хто підписаний на людину, і на кого підписаний сам власник сторінки.
Багато хто не хоче показувати, за чиїм життям активно стежать на просторах сервісу – це можна легко виправити.
Як приховати підписки в Instagram – далі у матеріалі.
Android та iOS
Приховати підписки можна зі смартфонів. Для цього потрібно виконати кілька простих дій у програмі Instagram:
- У верхній частині програми натискаємо на символ із трьома смужками;
- Потім з’явиться меню, де потрібно знайти рядок Налаштування;
- Після цього з’явиться можливість внести зміни до облікового запису – шукаємо функцію Конфіденційність;
- Шукаємо режим Закритий обліковий запис – натискаємо на нього і підтверджуємо операцію.
Після цього користувачі не зможуть бачити на кого ви підписані. Вимкнути цю функцію можна будь-якої миті – для цього потрібно знайти в налаштуваннях Особистий кабінет, і вимкнути режим закритого облікового запису.
Приховати підписки в Instagram з комп’ютера дуже легко – принцип дій дуже схожий:
- У верхній лівій частині наводимо курсор на аватар акаунта та натискаємо на нього;
- Після цього з’явиться рядок Установки;
- Вибираємо сторінку Конфіденційність та безпека;
- Вмикаємо режим Закритий обліковий запис.
Приховати підписки можна не лише від усіх, а й від конкретної людини в Instagram. Для цього необхідно зайти на сторінку користувача, натиснути на крапку у верхньому правому кутку, і вибрати функцію Заблокувати.