Зараз Instagram має величезну популярність – мільйони людей активно спілкуються за допомогою сервісу, переглядають знімки друзів, а також шукають нові знайомства. На сторінці користувачів є інформація про те, хто підписаний на людину, і на кого підписаний сам власник сторінки.

Багато хто не хоче показувати, за чиїм життям активно стежать на просторах сервісу – це можна легко виправити.

Як приховати підписки в Instagram – далі у матеріалі.

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Android та iOS

Приховати підписки можна зі смартфонів. Для цього потрібно виконати кілька простих дій у програмі Instagram:

У верхній частині програми натискаємо на символ із трьома смужками; Потім з’явиться меню, де потрібно знайти рядок Налаштування; Після цього з’явиться можливість внести зміни до облікового запису – шукаємо функцію Конфіденційність; Шукаємо режим Закритий обліковий запис – натискаємо на нього і підтверджуємо операцію.

Після цього користувачі не зможуть бачити на кого ви підписані. Вимкнути цю функцію можна будь-якої миті – для цього потрібно знайти в налаштуваннях Особистий кабінет, і вимкнути режим закритого облікового запису.

Приховати підписки в Instagram з комп’ютера дуже легко – принцип дій дуже схожий:

У верхній лівій частині наводимо курсор на аватар акаунта та натискаємо на нього; Після цього з’явиться рядок Установки; Вибираємо сторінку Конфіденційність та безпека; Вмикаємо режим Закритий обліковий запис.

Приховати підписки можна не лише від усіх, а й від конкретної людини в Instagram. Для цього необхідно зайти на сторінку користувача, натиснути на крапку у верхньому правому кутку, і вибрати функцію Заблокувати.