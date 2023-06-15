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Інтернет

На Twitter подали до суду за “піратство”: вимагають $250 млн компенсації

15 Червня 2023, 19:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Twitter
Джерело: Unsplash

17 музичних видавництв США подали в суд на Twitter і вимагають $250 млн як компенсацію. Компанії стверджують про масове порушення авторських прав.

Звинувачення торкнулися майже 1 700 пісень, які розміщувалися в соцмережі заради прибутку.

У позові стверджується, що Twitter дозволяє і заохочує порушення заради грошей, і ситуація погіршилася після придбання соцмережі Ілоном Маском. Схоже, проблема з модерацією контенту, адже мільярдер послабив перевірки того, що публікують користувачі заради “свободи слова”.

– Соцмережа продовжує отримувати величезний прибуток від доступності неліцензійної музики, не виплачуючи за неї необхідних ліцензійних відрахувань, – повідомляється в судовому документі.

Видавництва впевнені, що це дало Twitter величезну перевагу перед конкурентами – TikTok, Facebook, Instagram, YouTube і Snapchat платять за використання музики і співпрацюють легально.

У соцмережі поки що не відповіли на звинувачення. Утім, тепер це проблема не творця Tesla – Ілон Маск залишив посаду глави Twitter. Крісло керівника тепер займає Лінда Яккаріно. Сам мільярдер більше приділятиме увагу іншим своїм компаніям, зокрема й Tesla зі SpaceX.

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Джерело
BBC
Теги
Twitter Ілон Маск
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