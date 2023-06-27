В популярном мессенджере Telegram появится новая функция. Речь идет о Stories, которые можно увидеть в Instagram и Facebook.

Об этом заявил создатель сервиса Павел Дуров.

Stories — это короткие ролики или фото, которые исчезают спустя время. В привычном виде это временные публикации, которые быстро теряют свою актуальность. По заявлению дурова, истории будут доступны от 6 до 48 часов, и для этого будут гибкие настройки конфиденциальности.

Для этого пришлось внести изменения в интерфейс, чтобы не отвлекать от основного контента в пабликах и чатах. Есть также то, что выделяет функцию от конкурентов — это возможность добавления субтитров и подписи фото.

Дуров анонсировал, что можно снимать как на основную, так и на фронтальную камеру. Сейчас услуга проходит внутреннее тестирование, и станет доступной пользователям уже в июле этого года.

Впрочем, далеко не все соцсети активно развиваются легальным путем — недавно на Twitter подали в суд на $250 млн за пиратскую музыку. Как оказалось, компания Маска не запрещает публиковать песни, за которые авторы не получают выручки.