6 липня компанія Meta представила нову соцмережу під назвою Threads. Це аналог Twitter, але від Цукерберга, і глава компанії заявив, що за перші 7 годин сервіс завантажили 10 млн разів.

У перші дні популярність новинки точно буде на висоті – саме час розібратися, що таке Threads і як зареєструватися.

Що таке Threads

Новинка від Meta – це буквально клон Twitter, але від Цукерберга. В описі додатка в App Store вказується, що це програма Instagram для текстових розмов. Не секрет, що сервіс буде тісно пов’язаний із соцмережею для фото, адже розробкою займалися співробітники Instagram.

– Ми взяли найкраще з Instagram і розширили це до тексту. Це позитивний творчий простір для вираження ваших ідей, – повідомляється в пресрелізі.

Для користувачів Twitter нічого кардинального нового не буде – можна публікувати текстові повідомлення, додавати фото та відео, підписуватися на інших користувачів і коментувати їхній контент.

Навіть обмеження практично не відрізняються – у публікації не може бути понад 500 символів, а відео має бути не довшим за 5 хвилин.

Функціонал Threads

Утім, розширеного функціоналу від Twitter не додавали – приміром, немає можливості створювати аудіоконференції, закріплення окремих публікацій на сторінці, редагування постів і додавання в закладки.

Єдиний спосіб взаємодії з іншими, це репост і коментарі – навіть особистих повідомлень немає. Втім, це не випадковість – для спілкування є Instagram, з яким Threads тісно підв’язаний.

І стрічки з актуальних публікацій немає – можна дивитися публікації тільки від тих, на яких ви підписані.

Як зареєструватися в Threads

Щоб зареєструватися в новій соцмережі, її потрібно завантажити на телефон – сервіс доступний у Google Play та App Store.

Після відкриття програми з’явиться кнопка Увійти за допомогою Instagram. Акаунт можна зробити як приватним, так і відкритим для всіх користувачів.

Після цього з’явиться пропозиція швидко налаштувати свій акаунт і синхронізувати контакти з Instgram – можна вибрати конкретних знайомих, або ж стежити за всіма.

Після цього можна починати вести свій текстовий блог.