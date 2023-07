Илон Маск рассказал, как Twitter борется с незаконным контентом 18+. В сервисе работает специально обученный бот, который ищет публикации с членами.

Помимо поиска мужский половых органов, программа также определяет и другой контент для взрослых — об этом заявил миллиардер в Twitter в ответ на вопрос о блокировке одного из пользователей.

Your account was labeled as NSFW by our dick pic bot on 6/26, because you posted media with nudity from Pride parades.

Corrective action is to label the individual posts as NSFW, rather than the whole account. Should be fixed now.

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2023