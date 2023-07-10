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Путает с ракетами: Маск рассказал о боте Twitter, который удаляет члены

10 июля 2023, 15:24
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Twitter
Источник: Unsplash

Илон Маск рассказал, как Twitter борется с незаконным контентом 18+. В сервисе работает специально обученный бот, который ищет публикации с членами. 

Помимо поиска мужский половых органов, программа также определяет и другой контент для взрослых — об этом заявил миллиардер в Twitter в ответ на вопрос о блокировке одного из пользователей.

— Ваш аккаунт был помечен как NSFW нашим ботом dick pic 6/26, потому что вы разместили материалы с обнаженной натурой с парадов Pride. Корректирующие действия заключаются в том, чтобы пометить как NSFW отдельные сообщения, а не весь аккаунт. Теперь все должно быть исправлено, — добавил Илон. 

Позже Маск добавил, что бот иногда принимает изображения ракет за фаллосы. Глава SpaceX заверил, что детектор фиксирует больше сообщений с мужскими гениталиями, чем с женскими.

Сам миллиардер раньше не рассказывал о существовании такого бота — не исключено, что сервиса не существует, учитывая любовь Илона к шуткам.

Известно, что в Twitter запрещено публиковать несанкционированную  наготу и фото с deepfake. Впрочем, можно размещать “порнографию и другие виды контента для взрослых, созданного по обоюдному согласию”.

Сейчас у соцсети Маска есть и другие проблемы — у Threads 100 млн регистраций всего за 5 дней после выхода. На фоне этот Twitter хочет подать в суд за кражу коммерческой тайны путем взятия на работу бывших сотрудников компании.

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