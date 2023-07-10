У соцмережі Threads з’явився новий рекорд – кількість реєстрацій сягнула позначки в 100 млн лише за 5 днів після запуску. За темпами зростання це швидше, ніж сервіс із ШІ ChatGPT.

Про це свідчать дані з сервісу Quiver Quantitative.

Примітно, що навіть хвалений сервіс зі штучним інтелектом GhatGPT зміг досягти позначки в 100 млн реєстрацій аж за два місяці.

На тлі популярності глава Instagram Адам Моссері заявив, що у Meta немає мети повністю замінювати Twitter. Акцент хочуть зробити на суспільствах з Instagram, які не знайшли собі місця в соцмережі Ілона Маска. Для таких людей перевагою буде помітне зменшення негативу всередині сервісу, на відміну від Twitter, де глава компанії активно просуває свободу слова.

Post by @mosseri View on Threads

Утім, з появою Threads, сервіс Маска втрачає популярність. Ще в листопаді 2022 року Ілон заявляв, що кількість щоденних користувачів сягає 260 млн, але статистика продовжує падати.

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Раніше глава Meta Марк Цукерберг заявив, що популярність Threads перевищила очікування, і тенденція тримається вже майже тиждень.