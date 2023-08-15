Програмістка з США Міанна Віндлалл вживила у своє тіло 25 імплантів для спрощення повсякденних завдань. На конференції хакерів дівчина розповіла, як змінилося її життя після рішення.

У тілі Міанни є різноманітні ґаджети – від звичайних магнітів до чипів із радіочастотною ідентифікацією. Останні використовувалися для сканування в її колишньому офісі. Аналогічно можна сканувати квиток або проїзний у громадському транспорті.

Саме ці маленькі девайси їй допомагають вирышувати більшість побутових проблем – відчиняти автомобіль, під’їзд чи дім без ключа – системи сканують код віддалено.

Проте Міанна стверджує, що в ідеї є і мінуси – наприклад, не всі чипи корисні і можуть просто виявитися непотрібними через ламання або обмежений функціонал. Але вони вже будуть під шкірою.

У березні цього року Ілон Маск заявив, що компанія Neuralink готова випробувати імпланти на людях. За словами мільярдера, чипи допоможуть повернути контроль над тілом, повернути слух або зір, а також вилікувати від паралічу. Та поки що до основних тестів ще не дійшло.