Компанія Ілона Маска Neuralink готова тестувати імпланти для мозку на людях. У планах корпорації – допомогти перемогти параліч, сліпоту та інші проблеми людей з управлінням тіла.

Так, Neuralink звернулася до одного з найбільших нейрохірургічних центрів США для партнерства в клінічних випробуваннях. Щоб організації Маска дозволили проводити такі тести, органи влади мають розглянути запит компанії.

Корпорація розробляє імпланти з 2016 року, але 2022 року Управління з контролю за продуктами й ліками США відхилило заявку на експерименти на людях. Тоді причиною такого рішення назвали серйозні проблеми з безпекою.

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Відтоді Neuralink працює над виправленням помилок – поки що незрозуміло, чи вдасться отримати дозвіл.

Утім, співпраці з нейрохірургічним центром може й не бути – компанія зверталася до багатьох установ.

Наприкінці 2022 року Ілон Маск заявив про швидке тестування Neuralink на людях. Тоді мільярдер заявив, що випробування будуть протягом наступних 6 місяців. За прогнозами мільярдера, тестування імплантів на людях будуть вже до червня 2023 року.