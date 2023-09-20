Компания Neuralink Илона Маска получила одобрение на испытания мозговых имплантов на людях. Теперь корпорация миллиардера может приступать к поиску добровольцев.

Так, для испытаний нужны люди с параличом для тестирования импланта — исследования будут проходить ближайшие шесть лет.

Чтобы получить разрешение от властей США на проведение экспериментов, Neuralink прошла долгий путь. В 2022 году было отклонено просьбу корпорации об ускоренном проведении испытаний на людях.

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Компания Neuralink заявляет, что ищет пациентов с параличом четырех конечностей — участникам будет имплантирован чип в мозг, чтобы контролировать движения курсором или клавиатурой одной только силой мысли. Цель компании — удостовериться в безопасности и функциональности технологии.

Впрочем, спустя годы разработок действия компании критикуют и по сей день. К примеру, бывшие сотрудники заявляли, что испытания являются халтурой. Neuralink неоднократно обвиняли в жестоком обращении с животными и неправильном обращении с биологически опасными материалами.

Чипы в теле человека — не новинка. В августе программистка из США Мианна Виндлалл вживила в свое тело 25 имплантов для упрощения повседневных задач. Как оказалось, с помощью датчиков под кожей она может открывать двери от дома, расплачиваться в общественном транспорте.