Перший за 50 років запуск ракети на Місяць від NASA скасували 29 серпня – місію Артеміда-1 перенесли через несправність двигуна на кораблі Оріон.

Про це повідомляється у блозі NASA, який активно оновлювали під час підготовки до старту. Запуск став би першим із випробувальних польотів навколо Місяця, і для подолання такої дистанції потрібно 6 тижнів – на повернення чекали на 10 жовтня.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom — NASA (@NASA) August 29, 2022

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Сам запуск планували з космічного центру Кеннеді у Флориді, і для цього навіть запустили онлайн-трансляцію, щоб історичним моментом могли насолодитися всі охочі.

Тестовий запуск повинен був проти без членів екіпажу – на місцях астронавтів NASA сиділи манекени, до яких прикріпили датчики радіації. Вони допоможуть зрозуміти, як щодо далекий космос впливає людей.

Відомо, що місію Артеміда-1 відклали щонайменше до 2025 року – у всьому провиною слабке фінансування, яке ускладнює роботу команди.

Для астронавтів та майбутньої місії Артеміда навіть подбали про скафандри. NASA уклало контракт з Axiom Space та Collins Aerospace на $3,5 млрд. Компанії мають створити нове екіпірування для життя в умовах невагомості. Льотчики в них виходитимуть у відкритий космос, а також досліджуватимуть Місяць і навіть Марс.