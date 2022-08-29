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Космос

Перший за 50 років запуск ракети на Місяць скасували: у NASA назвали причину

29 Серпня 2022, 18:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Перший за 50 років запуск ракети на Місяць скасували: у NASA назвали причину
Джерело: Depositphotos

Перший за 50 років запуск ракети на Місяць від NASA скасували 29 серпня – місію Артеміда-1 перенесли через несправність двигуна на кораблі Оріон.

Про це повідомляється у блозі NASA, який активно оновлювали під час підготовки до старту. Запуск став би першим із випробувальних польотів навколо Місяця, і для подолання такої дистанції потрібно 6 тижнів – на повернення чекали на 10 жовтня.

Зараз дивляться

Сам запуск планували з космічного центру Кеннеді у Флориді, і для цього навіть запустили онлайн-трансляцію, щоб історичним моментом могли насолодитися всі охочі.

Тестовий запуск повинен був проти без членів екіпажу – на місцях астронавтів NASA сиділи манекени, до яких прикріпили датчики радіації. Вони допоможуть зрозуміти, як щодо далекий космос впливає людей.

Відомо, що місію Артеміда-1 відклали щонайменше до 2025 року – у всьому провиною слабке фінансування, яке ускладнює роботу команди.

Для астронавтів та майбутньої місії Артеміда навіть подбали про скафандри. NASA уклало контракт з Axiom Space та Collins Aerospace на $3,5 млрд. Компанії мають створити нове екіпірування для життя в умовах невагомості. Льотчики в них виходитимуть у відкритий космос, а також досліджуватимуть Місяць і навіть Марс.

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