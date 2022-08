Перший за 50 років запуск ракети на Місяць від NASA скасували 29 серпня – місію Артеміда-1 перенесли через несправність двигуна на кораблі Оріон.

Про це повідомляється у блозі NASA, який активно оновлювали під час підготовки до старту. Запуск став би першим із випробувальних польотів навколо Місяця, і для подолання такої дистанції потрібно 6 тижнів – на повернення чекали на 10 жовтня.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

