NASA определилось с компаниями, которые помогут отправить космонавтов на Луну. Эти приватные корпорации займутся разработкой космических скафандров.

Этим будут заниматься Axiom Space и Collins Aerospace — NASA заключило контракт на $3,5 млрд.

С помощью будущих скафандров космонавты смогут работать за пределами МКС, на поверхности Луны, и даже Марса — все это будет происходить в открытом космосе.

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— NASA и наши партнеры разработают уникальные костюмы, которые позволят людям исследовать космос, как никогда раньше, – заявила директор Космического центра им. Джонсона NASA в Хьюстоне Ванесса Уайч.

Ранее американское агентство уже сообщало, что на Луну точно не полетят российские космонавты. Скорее всего, вместе с пилотами США полетят представители Японии. В планах сотрудничества — создание Лунной орбитальной станции. Сама миссия по полету на Луну получила название Artemis — космическая программа состоит из трех этапов, где запланированы тестовые запуски, орбитальные полеты и высадка на спутник Земли.

Финальная высадка на спутник Земли должна состояться в 2025-2026 годах в рамках полета Artemis-3 — тогда и пригодятся скафандры от двух компаний, которые взялись за разработку экипировки нового поколения.