Вперше з 1972 року. NASA назвало можливі місця висадки астронавтів на Місяць

NASA оприлюднило список з 13 областей Південного полюса Місяця для висадки астронавтів у 2025 році у рамках місячної програми США Artemis (Артеміда).

Управління відібрало як можливі місця посадки ракети Starship HLS наступні області:

височина поряд з кратером Шеклтон,

край кратера Фаустіні,

два краї кратера Де Герлах,

хребет, що з’єднує кратери Шеклтон і де Герлах, і прилегла до нього область,

кратер Хауорт,

краї кратера Нобілі,

край кратера Амундсен,

плато Лейбніц Бета,

масив де Герлах-Кохера,

масив Малаперта.

Старт місії Artemis 3, в ході якої американські астронавти вперше з 1972 висадяться на поверхні Землі, запланований на 2025 рік.

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Космічний корабель Orion з астронавтами на борту буде запущено за допомогою ракети-носія Space Launch System зі стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида. Відділившись від SLS корабель має вийти на місячну орбіту, де стикується з ракетою компанії SpaceX Starship HLS. Два члени екіпажу перейдуть на борт ракети і здійснять посадку на поверхні Місяця.

В рамках місії Artemis 3 астронавти висадяться максимально близько до області вічної тіні, вийдуть на поверхню Місяця, зберуть зразки ґрунту і проведуть їх науковий аналіз, щоб отримати дані про глибину залягання, розподіл та склад підповерхневих льодів. Місія триватиме 6,5 днів.

Щодо відбору місць посадки, враховувалися критерії, необхідні для безпечної посадки: рельєф місцевості, можливість зв’язку з Землею, освітленість та можливості ракети-носія Space Launch System (SLS), космічного транспортного корабля Orion та модифікація ракети Starship для висадки астронавтів на поверхні Місяця та Марсі.

За даними американського космічного відомства, кожна обрана область має площу близько 15×15 км. Всі “кандидати” розташовані в межах шести градусів широти від Південного полюса Місяця і мають різні геологічні особливості. Ракета для висадки астронавтів Starship HLS зможе прилунитись в одній із них у рамках усіх потенційних варіантів старту місії Artemis 3.

Південний полюс Місяця був обраний через знаходження на ньому областей вічної тіні, які, на думку вчених, мають багаті поклади ресурсів і недослідженим рельєфом.

Джерело: NASA