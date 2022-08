Первый за 50 лет запуск ракеты на Луну от NASA отменили 29 августа — миссию Артемида-1 перенесли из-за неисправности двигателя на корабле Орион.

Об этом сообщается в блоге NASA, который активно обновляли на протяжении подготовки к старту. Запуск стал бы первым из испытательных полетов вокруг Луны. Для преодоления такой дистанции потребовалось бы шесть недель — возвращение ожидали 10 октября.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

— NASA (@NASA) August 29, 2022