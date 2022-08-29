Первый за 50 лет запуск ракеты на Луну от NASA отменили 29 августа — миссию Артемида-1 перенесли из-за неисправности двигателя на корабле Орион.

Об этом сообщается в блоге NASA, который активно обновляли на протяжении подготовки к старту. Запуск стал бы первым из испытательных полетов вокруг Луны. Для преодоления такой дистанции потребовалось бы шесть недель — возвращение ожидали 10 октября.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom — NASA (@NASA) August 29, 2022

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Сам запуск планировали из космического центра Кеннеди во Флориде и для этого даже запустили онлайн-трансляцию, чтобы историческим моментом могли насладиться все желающие.

Тестовый запуск должен был пройти без членов экипажа — на местах астронавтов NASA сидели манекены, к которым прикрепили датчики радиации. Они помогли бы понять, как относительно далекий космос влияет на людей.

Известно, что миссию Артемида-1 отложили как минимум до 2025 года — всему виной слабое финансирование, которое усложняет работу команды.

Но для астронавтов и будущей миссии Артемида уже позаботились о скафандрах. NASA заключило контракт с Axiom Space и Collins Aerospace на $3,5 млрд, которые должны создать новую экипировку для жизни в условиях невесомости. Астронавты в них будут выходить в открытый космос, а также исследовать Луну и даже Марс.