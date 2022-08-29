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Космос

Первый за 50 лет запуск ракеты на Луну отменили: в NASA назвали причину

29 августа 2022, 18:59
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Первый за 50 лет запуск ракеты на Луну отменили: в NASA назвали причину
Источник: Depositphotos

Первый за 50 лет запуск ракеты на Луну от NASA отменили 29 августа — миссию Артемида-1 перенесли из-за неисправности двигателя на корабле Орион.

Об этом сообщается в блоге NASA, который активно обновляли на протяжении подготовки к старту. Запуск стал бы первым из испытательных полетов вокруг Луны. Для преодоления такой дистанции потребовалось бы шесть недель — возвращение ожидали 10 октября.

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Сам запуск планировали из космического центра Кеннеди во Флориде и для этого даже запустили онлайн-трансляцию, чтобы историческим моментом могли насладиться все желающие.

Тестовый запуск должен был пройти без членов экипажа — на местах астронавтов NASA сидели манекены, к которым прикрепили датчики радиации. Они помогли бы понять, как относительно далекий космос влияет на людей.

Известно, что миссию Артемида-1 отложили как минимум до 2025 года — всему виной слабое финансирование, которое усложняет работу команды.

Но для астронавтов и будущей миссии Артемида уже позаботились о скафандрах. NASA заключило контракт с Axiom Space и Collins Aerospace на $3,5 млрд, которые должны создать новую экипировку для жизни в условиях невесомости. Астронавты в них будут выходить в открытый космос, а также исследовать Луну и даже Марс.

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