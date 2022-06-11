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Космос

SpaceX оснастила корабель Starship флагманськими двигунами Raptor 2

11 Червня 2022, 15:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
SpaceX оснастила корабель Starship флагманськими двигунами Raptor 2
Джерело: Pexels

Ілон Маск показав черговий крок SpaceX до відправлення ракети Starship на Місяць та Марс. Мільярдер опублікував знімок із 33 двигунами Raptor 2, які допоможуть космічному кораблю відірватися від поверхні Землі.

– 33 ракетні двигуни Raptor, кожен потужністю 230 метричних тонна-сил, – похвалився голова SpaceX у Twitter.

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Raptor 2 – це одна з флагманських розробок компанії. На початку 2022 року Маск акцентував увагу на стабільності двигунів. Нова модифікація попила рекорд тиску, що тримався з 2019 року.

Маск хотів запустити Starship у космос ще на початку 2022 року, але влада США не дала йому на це дозвіл у заплановані мільярдером терміни. Після цього Ілон заявив, що випробування проходитимуть у травні, але й цього разу дотримуватися плану не вдається.

Космічне агентство NASA також не сидить без діла – вже активно розробляються скафандри для тих, хто ступить на поверхню Місяця. Створенням костюмів займаються компанії Axiom Space та Collins Aerospace – на це було виділено $3,5 млрд. Політ на Місяць запланований на 2025-2026 рік, і космонавтами стануть пілоти США та представники Японії.

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SpaceX Starship Ілон Маск
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