Ілон Маск показав черговий крок SpaceX до відправлення ракети Starship на Місяць та Марс. Мільярдер опублікував знімок із 33 двигунами Raptor 2, які допоможуть космічному кораблю відірватися від поверхні Землі.

– 33 ракетні двигуни Raptor, кожен потужністю 230 метричних тонна-сил, – похвалився голова SpaceX у Twitter.

33 Raptor rocket engines, each producing 230 metric tons of force pic.twitter.com/flQLb62MgZ — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2022

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Raptor 2 – це одна з флагманських розробок компанії. На початку 2022 року Маск акцентував увагу на стабільності двигунів. Нова модифікація попила рекорд тиску, що тримався з 2019 року.

Маск хотів запустити Starship у космос ще на початку 2022 року, але влада США не дала йому на це дозвіл у заплановані мільярдером терміни. Після цього Ілон заявив, що випробування проходитимуть у травні, але й цього разу дотримуватися плану не вдається.

Космічне агентство NASA також не сидить без діла – вже активно розробляються скафандри для тих, хто ступить на поверхню Місяця. Створенням костюмів займаються компанії Axiom Space та Collins Aerospace – на це було виділено $3,5 млрд. Політ на Місяць запланований на 2025-2026 рік, і космонавтами стануть пілоти США та представники Японії.