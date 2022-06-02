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Космос

На крок ближче до польоту на Місяць: у NASA розповіли, хто створить скафандри для космонавтів

2 Червня 2022, 16:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
політ у космос
Джерело: Pexels

NASA визначилося із компаніями, які допоможуть відправити космонавтів на Місяць. Ці приватні корпорації займуться розробкою космічних скафандрів.

Цим займатимуться Axiom Space і Collins Aerospace – NASA уклало контракт на $3,5 млрд.

За допомогою майбутніх скафандрів космонавти зможуть працювати за межами МКС, на поверхні Місяця, і навіть Марса – все це відбуватиметься у відкритому космосі.

Зараз дивляться

– NASA та наші партнери розроблять унікальні костюми, які дозволять людям досліджувати космос, як ніколи раніше, – заявила директор Космічного центру ім. Джонсона NASA у Х’юстоні Ванесса Уайч.

Раніше американська агенція вже повідомляла, що на Місяць точно не полетять російські космонавти. Швидше за все, разом із пілотами США полетять представники Японії. У планах співробітництва – створення Місячної орбітальної станції. Сама місія з польоту на Місяць отримала назву Artemis – космічна програма складається з трьох етапів, де заплановані тестові запуски, орбітальні польоти та висадка на супутник Землі.

Фінальна висадка на супутник Землі має відбутися в 2025-2026 роках у рамках польоту Artemis-3 – тоді й стануть у нагоді скафандри від двох компаній, які взялися за розробку екіпіровки нового покоління.

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Джерело
NASA
Теги
NASA, Місяць
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