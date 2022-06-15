Крупнейший и самый технологичный телескоп в мире Sky Eye возможно обнаружил признаки существования внеземных цивилизаций. Об этом заявили ученые из Китая, которые занимаются поиском живых организмов в космосе.

Радиотелескоп Sky Eye смог засечь уникальные электромагнитные сигналы — они отличаются от всех остальных, и их изучением занимаются эксперты из группы по поиску внеземных цивилизаций. Сколько на это потребуется времени — неизвестно.

Отчет о находке опубликовали на сайте официальной газеты министерства науки и технологий Китая Science and Technology Daily, а спустя время публикация исчезла. До удаления информация успела распространиться в сети.

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Руководитель этой группы Чжан Тонцзе не исключает того, что загадочные сигналы могут быть обычными радиопомехами. Sky Eye очень чувствительный в низкочастотном диапазоне.

Необычную радиочастотную активность удалось обнаружить ученым еще в 2020 году после обработки полученных данных. Поиск внеземной жизни с помощью этого крупного телескопа начался еще в сентябре 2020 года. Его диаметр — 500 метров.

Совсем скоро люди и сами отправятся в космос изучать Луну и Марс. В начале июня глава Tesla Илон Маск показал, как выглядит космическая ракета Starship с 33 двигателям Raptor 2. Они помогут кораблю оторваться от Земли, а после — долететь до Луны или даже Марса. На днях Маск заявил, что корабль будет готов к запуску до конца этого месяца. Теперь Маску необходимо получить одобрение на взлет со стороны властей и приступить к процессу.