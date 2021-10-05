Російська акторка Юлія Пересільд відправилася у космос заради зйомок фільму Виклик. Разом з нею полетів режисер стрічки Клим Шипенко та космонавт Антон Шкаплеров.

Політ корабля Союз МС-19 триватиме 3 години 17 хвилин. Екіпаж проведе у космосі 12 днів.

Юлія Пересільд і Клим Шипенко готувалися до польоту у космос протягом 4 місяців.

Фільм Виклик стане першою художньою стрічкою, знятою у космосі. Картина розкаже про роботу лікаря, який полетів на орбіту, щоб врятувати життя космонавту.

Юлія Пересільд є однією з найбільш затребуваних акторок у російському кінематографі. Вона брала участь у таких стрічках: Битва за Севастополь, Зулейха відкриває очі, Угрюм-ріка, Медіатор.

Режисер Клип Шипенко відомий завдяки фільмам Салют-7, Текст і Холоп.

Варто зауважити, що останнім часом у світі масово розвивається космічний туризм. Перший туристичний польот у космос здійснив Річард Бренсон, власник компанії Virgin Group та мільярдер.

Слідом за ним на орбіту відправився засновник Amazon Джефф Безос. Суборбітальний політ тривав близько 11 хвилин і встановив три світові рекорди.

Нещодавно компанія Ілона Маска SpaceX запустила у космос перший повністю цивільний екіпаж. Корабель з чотирьох туристів провів на орбіті три дні.