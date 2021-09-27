Blue Origin відправить другу туристичну групу в космос – дата

Компанія Blue Origin визначилася з датою другого туристичного польоту в космос. Планується, що корабель ввирушить у подорож 12 жовтня.

Пряма трансляція розпочнеться о 16.30 12 жовтня. Запуск планується зі стартового майданчика в Західному Техасі.

Загалом на борту буде чотири члени екіпажу. Blue Origin розсекретила імена тільки двох. У компанії зазначили, що про інших космічних туристів розкажусь трохи пізніше.

В рамках другого туристичного польоту членом екіпажу став лікар, колишній інженер НАСА, співзасновник Planet Labs Кріс Бошюзен, а також – віце-президент з медико-біологічних науках і охорони здоров’я і співзасновник Medidata Глен де Вріс.

Перший політ Blue Origin

20 липня ракета Blue Origin здійснила успішний політ в космос. Космічному екіпажу вдалося подолати висоту у 107 км та успішно приземлитися на Землю.

Ракета з капсулою New Shepard стартувала з приватного космодрому Безоса біля міста Ван-Хорн у пустелі на заході Техасу. Після цього корабель відокремився від ракети-носія і піднявся на висоту 107 км.

Учасники польоту провели три-чотири хвилини в невагомості, а потім почалося зниження.

Потім ракета приземлилася на висувних ногах, незабаром на Землю успішно повернулася і капсула New Shepard, яка спустилася на парашутах.

Максимальна швидкість польоту 3595 км/год, а час – 10 хв і 10 с.

Джерело: Blue Origin