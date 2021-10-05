Российская актриса Юлия Пересильд отправилась в космос ради съемок фильма Вызов. Вместе с ней полетел режиссер ленты Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

Полет корабля Союз МС-19 продлится 3 часа 17 минут. Экипаж проведет в космосе 12 дней.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовились к полету в космос на протяжении 4 месяцев.

Фильм Вызов станет первой художественной лентой, снятой в космосе. Картина расскажет о работе врача, который полетел на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.

Юлия Пересильд является одной из самых востребованных актрис в российском кинематографе. Она участвовала в таких лентах: Битва за Севастополь, Зулейха открывает глаза, Угрюм-река, Медиатор.

Режиссер Клип Шипенко известный благодаря фильмам Салют-7, Текст и Холоп.

Стоит заметить, что в последнее время в мире массово развивается космический туризм. Первый туристический полет в космос совершил Ричард Брэнсон, владелец компании Virgin Group и миллиардер.

Вслед за ним на орбиту отправился основатель Amazon Джефф Безос. Суборбитальный полет длился около 11 минут и установил три мировых рекорда.

Недавно компания Илона Маска SpaceX запустила в космос первый полностью гражданский экипаж. Корабль из четырех туристов провел на орбите три дня.