Компанія SpaceX запустить у космос перший повністю цивільний екіпаж. Місія називається Inspiration4. П’ятигодинне стартове вікно відкриється 16 вересня о 03.02 за київським часом.

Онлайн-трансляція місії Inspiration4:

Екіпаж вирушить у космос на кораблі Crew Dragon, і проведе на орбіті три дні.

Зліт планується в Космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді.

Корабель перебуватиме на орбіті вище Міжнародної космічної станції. Crew Dragon буде обертатися навколо Землі кожні 90 хв за індивідуальною траєкторію польоту.

Хто полетить у космос

У космос у складі першого цивільного екіпажу вирушить засновник і глава компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман, асистентка лікаря лікарні St. Jude Children’s Research Hospital Гейлі Арсено з протезом замість тазостегнової кістки, ветеран ВПС США Кріс Семброскі та педагог і навчений пілот Сайєн Проктор.

Про запуск місії стало відомо в лютому цього року. Спочатку Inspiration4 повинна була стати благодійною місією. Айзекман викупив всі чотири квитки. Він одразу віддав один квиток співробітниці лікарні. Решту квитків розіграли через аукціон. Щоб стати учасником аукціону, потрібно було зробити пожертвування лікарні.

Семброскі обрали за відкритим конкурсом з приблизно 72 тис. заявок, Проктора – з двохсот заявок. Лікарня в результаті отримала $15 млн. Також Айзекман зі своєї кишені віддав $100 млн.