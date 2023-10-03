Періс Гілтон рекламуватиме соцмережу Ілона Маска X (Twitter). Для цього зірка проводитиме трансляції та спілкуватиметься з користувачами сервісу.
Про це Періс заявила у Twitter для 16,6 млн підписників.
Officially in my @X era. #Sliving ????✨???? pic.twitter.com/D6S8YjQglh
— ParisHilton (@ParisHilton) October 2, 2023
– Я дуже рада оголосити сьогодні про офіційне партнерство з X. Разом ми будемо шукати нові способи спілкування з усіма вами через відео, і трансляції. І ми тільки починаємо, – заявила Гілтон.
Так, компанія 11:11 Media та X створюватимуть до 4 відео на рік. Знаменитість виступатиме партнером запуску нових релізів соцмережі – це стосується нових продуктів і оновлень функцій.
Про вартість угоди не повідомляють, але представник X заявив, що вдалося оформити вигідну для обох сторін угоду.
Також Гілтон проводитиме онлайн-покупки завдяки новій функції X’s Live Shopping. Під час прямої трансляції із зіркою користувачі зможуть переглядати каталог товарів, а потім переходити на сайт для здійснення покупки.
Періс також буде зайнята залученням спонсорів у соцмережу – Маск продовжує робити все, щоб сервіс продовжував існувати.
Нагадаємо, що раніше Маск звернувся до Тейлор Свіфт із проханням. Мільярдер хоче, щоб попзірка публікувала свою творчість у Twitter.