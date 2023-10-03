Пэрис Хилтон будет рекламировать соцсеть Илона Маска X (Twitter). Для этого звезда будет проводить трансляции и общаться с пользователями сервиса.

Об этом Пэрис заявила в Twitter для 16,6 млн подписчиков.

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— Я очень рада объявить сегодня об официальном партнерстве с X. Вместе мы будем искать новые способы общения со всеми вами через видео и трансляции. И мы только начинаем, — заявила Хилтон.

Так, компания 11:11 Media и X будут создавать до четырех видео в год. Знаменитость будет выступать в качестве партнера запуска новых релизов соцсети — это касается новых продуктов и обновлений функций.

О стоимости сделки не сообщается, но представитель X заявил, что удалось оформить выгодное для обеих сторон соглашение.

Также Хилтон будет проводить онлайн покупки благодаря новой функции X’s Live Shopping. Во время прямой трансляции со звездой пользователи смогут просматривать каталог товаров, а затем переходить на сайт для совершения покупки.

Пэрис также будет занята привлечением спонсоров в соцсеть — Маск продолжает делать все, чтобы сервис продолжал существовать.

Напомним, что ранее Маск обратился к Тейлор Свифт с просьбой. Миллиардер хочет, чтобы поп-звезда публиковала свое творчество в Twitter.