Ілон Маск звернувся до американської співачки Тейлор Свіфт із проханням. Мільярдер хоче, щоб вона опублікувала свої пісні в соцмережах Twitter.

Як виявилося, Ілон зробив це перед виходом нового альбому 1989 року у версії Тейлор Свіфт – артистка анонсувала обкладинку і трек-лист до збірки у Twitter.

– Я рекомендую розміщувати деякі музичні або концертні відеокліпи безпосередньо на платформі X, – заявив мільярдер.

I recommend posting some music or concert videos directly on the X platform Зараз дивляться — Elon Musk (@elonmusk) September 20, 2023

Схоже, популярність сервісу Маск хоче підняти за допомогою поп-музики. Майбутній альбом – перезапис п’ятої збірки пісень Свіфт, яку було випущено ще 2014 року.

Вихід альбому Тейлор – це завжди події. Наприклад, напередодні оновленої добірки Google випустив серію головоломок, яку доведеться розгадати шанувальникам – після проходження всіх завдань відкриється список нових треків.

Раніше Маск уже залучав до співпраці відомих особистостей – наприклад, прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і кандидата в президенти США Рона ДеСантіса.

Очікується, що Ілон Маск хоче зробити Twitter платним. За словами мільярдера, це допоможе боротися з величезною армією ботів. Про точну вартість щомісячної підписки мільярдер так і не розповів, як і про терміни потенційних змін.