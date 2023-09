Ілон Маск звернувся до американської співачки Тейлор Свіфт із проханням. Мільярдер хоче, щоб вона опублікувала свої пісні в соцмережах Twitter.

Як виявилося, Ілон зробив це перед виходом нового альбому 1989 року у версії Тейлор Свіфт – артистка анонсувала обкладинку і трек-лист до збірки у Twitter.

I recommend posting some music or concert videos directly on the X platform

— Elon Musk (@elonmusk) September 20, 2023