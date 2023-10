Ілона Маска поставили на місце за мем із Зеленським: підіграє Путіну

Глава Tesla Ілон Маск знову оскандалився, підігруючи російській пропаганді. Мільярдер опублікував мем із президентом України Володимиром Зеленським, викликавши незадоволення у користувачів мережі.

У соцмережі X (Twitter), Ілон запостив мем, де на обличчя дуже напруженого хлопця прифотошопили Зеленського і додали підпис: Коли минуло 5 хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів.

Мільярдер не вперше підіграє Кремлю і Путіну. За кілька годин після публікації мем переглянули понад 20 млн осіб, залишивши понад 17 тис. коментарів.

За Зеленського заступилися й українці, які поставили мільярдера на місце. Наприклад, у мережі Ілона зобразили Маска російським військовим.

Інші й зовсім висміяли мільярдера за страх перед погрозами росіян і процитували Зеленського, який залишився в Україні в умовах реальної війни.

– Ліворуч: Ілон Маск після погроз з боку росіян. Праворуч: Зеленський після початку вторгнення росіян на його батьківщину, – підписав знімки користувач Twitter.

Деякі користувачі серйозно поставилися до мема та показали різницю між Зеленським і Маском.

– Вам доведеться перепросити Зеленського. Він вважає за краще, щоб його людей не ґвалтували, не вбивали, не катували і не викрадали. Коли Маск бере державну подачку, він просто хоче стати багатшим.

Український комік Василь Байдак поставив Маску провокаційне запитання.

– Ілоне, ти написав цей мем під час дружньої бесіди з Путіним по телефону? – зазначив Байдак.

Нагадаємо, що дії мільярдера іноді несуть шкоду нашій країні в умовах війни. Наприклад, Маск злив приватне листування з главою Мінцифри Михайлом Федоровим. Глава міністерства зазначив, що він не був у курсі передачі повідомлень біографу, який опублікував інформацію в книзі про Ілона Маска.