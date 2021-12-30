Космическое агентство NASA продлило миссию телескопа Джеймса Уэбба. Так, он будет работать более 10 лет, хотя раньше планировалось около 5.

Аппарат запустили 25 декабря, и спустя несколько дней он приступил к разворачиванию солнцезащитных панелей.

Расчеты NASA показали, что расход топлива будет куда меньше. На это повлияли и корректировки полета, которые устройство делало уже в космосе.

Точность этих маневров позволило сохранить огромное количество драгоценного топлива. Агентство не дает точных прогнозов на срок службы — он зависит от огромного количества факторов.

Напомним, что телескоп Джеймса Уэбба пришел на замену своему предшественнику Hubble, который должен был помогать ученым 15 лет. Однако длительность его миссии также затянулась — он изучает космос и по сей день, спустя 30 лет после запуска. Правда, Hubble можно обслуживать, в то время как новый телескоп практически одноразовый. Стоит отметить, что на его постройку было потрачено более $10 млрд.

Сейчас телескоп Джеймса Уэбба приступил к фазе раскрытию солнцезащитных панелей. Его пришлось отправлять в космос в сложенном состоянии, так как он не влазил в ракету Ariane. Раскладывание обоих паллетов заняло около 38 минут, но на подготовку к этому шагу ушло несколько часов.