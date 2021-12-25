На орбіту вивели найбільший у світі космічний телескоп для вивчення Всесвіту

Важка ракета Ariane V вивела на орбіту найпотужніший космічний телескоп James Webb Space Telescope, який необхідний для вивчення процесів еволюції Всесвіту.

Вартість JWTS становить щонайменше $10 млрд. За даними компанії Arianespace, яка розробила носій, телескоп успішно вивели на орбіту.

Запуск розпочався о 15.20 за київським часом на французькому космодромі Куру. Через понад 27 хв він відокремився від другого ступеня ракети-носія на висоті понад 1,3 тис. км.

На телескопі розкрилися сонячні батареї та антена для зв’язку із планетою Земля.

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Одне з основних завдань James Webb Space Telescope – знахідка залишок перших зірок чи галактик, які могли утворитися після Великого вибуху.

За допомогою телескопа науковці зможуть вивчити їхній склад та еволюцію, а також знайти ознаки можливого існування життя на екзопланетах.