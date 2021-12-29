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Телескоп Джеймса Вебба розпочав процес розгортання: готовий до подорожі

29 Грудня 2021, 09:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Телескоп Джеймса Вебба
Джерело: Depositphotos

Найпотужніший у світі космічний телескоп Джеймса Вебба почав розгортатися у космосі. Він успішно відкрив обидва піддони для захисту від Сонця.

Про це заявило космічне агентство NASA у Twitter. Відомо, що розкладання обох палетів зайняло близько 38 хвилин, але на підготовку до цього кроку пішло кілька годин. Так, астрономи вимірювали температуру конструкції, фіксували положення телескопа до Сонця, активували механізми запуску, а також перевіряли фіксацію піддонів.

Але це ще не все – процес розгортання телескопа лише починається. Вже 2 січня космічний апарат перейде до другої фази – відкриття сонцезахисних екранів.

– Я дійсно твердо вірю, що неможливо спростити завдання в рамках обмежень, які ми маємо, – заявив Томас Зурбухен, помічник адміністратора управління наукових місій NASA.

Нагадаємо, що запуск телескопа Джейма Вебба відбувся 25 грудня. У відкритому стані він надто великий для ракети. Вже після відправлення в космос на ракеті Ariane він розпочав процес розгортання.

– Ми іноді називаємо Вебба телескопом-трансформером, – розповідає Емі Ло, інженер з розгортання апарата.

Космічний апарат прямує до кінцевого пункту призначення приблизно за 1,6 млн км від Землі — на такій відстані полагодити його у разі ламання не зможе ніхто. До того ж телескоп просто не призначений для обслуговування. Нагадаємо, що його вартість вже перевищила $10 млрд.

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Джерело
The Verge
Теги
NASA , Космос
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