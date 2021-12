Найпотужніший у світі космічний телескоп Джеймса Вебба почав розгортатися у космосі. Він успішно відкрив обидва піддони для захисту від Сонця.

Про це заявило космічне агентство NASA у Twitter. Відомо, що розкладання обох палетів зайняло близько 38 хвилин, але на підготовку до цього кроку пішло кілька годин. Так, астрономи вимірювали температуру конструкції, фіксували положення телескопа до Сонця, активували механізми запуску, а також перевіряли фіксацію піддонів.

Але це ще не все – процес розгортання телескопа лише починається. Вже 2 січня космічний апарат перейде до другої фази – відкриття сонцезахисних екранів.

