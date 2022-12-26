Apple відмовилася адаптувати нові iPhone 14 для мобільних російських мереж. Йдеться про функції VoLTE та VoWiFi, які підтримуються місцевими операторами.

Ці технології дозволяють якісно передавати голос під час розмови через LTE (4G) та WiFi-системи. Новинка доступна на флагманських iPhone 14, які Apple представила лише у вересні цього року.

Оператори у РФ знайомі з цими технологіями, але корпорація заборонила їхнє використання на території Росії. Так, тепер VoLTE та VoWiFi працюють некоректно.

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Втім, на продаж iPhone зміни не вплинуть – без цих технологій можна спілкуватися за допомогою дзвінків, як і раніше, але без найкращої якості. З огляду на цінники на iPhone 14 від $800 це неприємний сюрприз для росіян.

Щодо українців, то наші мобільні оператори змогли впровадити цю технологію у свої мережі. Ви можете насолоджуватися чистим та якісним звуком під час розмови телефоном.

Втім, в Apple зараз не найкращі часи – компанія може відмовитися від виробництва бюджетного iPhone SE 4 2024 року випуску. У корпорації хочуть прибрати кнопку Home під екраном, але зміна може коштувати занадто дорого. Враховуючи проблеми з постачанням та світовою кризою, бюджетник може так і не з’явитися на прилавках.