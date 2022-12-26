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Пещерным слова не давали: Apple запретили операторам в РФ использовать новые функции iPhone 14

26 декабря 2022, 16:10
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Apple
Источник: Depositphotos

Apple отказалась адаптировать новые iPhone 14 для российских мобильных сетей. Речь идет о функции VoLTE и VoWiFi, которые поддерживаются местными операторами. 

Эти технологии позволяют качественно передавать голос во время разговора через LTE (4G) и WiFi-системы. Новинка доступна на флагманских iPhone 14, которые Apple представила только в сентябре этого года.

Операторы в РФ знакомы с этими технологиями, но у корпорации запретили их использование на территории России. Так, теперь VoLTE и VoWiFi работают некорректно.

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Впрочем, на продажи iPhone изменения не повлияют — без этих технологий можно общаться с помощью звонков, как и раньше, но без наилучшего качества. Учитывая ценники на iPhone 14 от $800, это неприятный сюрприз для россиян.

Что касается украинцев, то наши мобильные операторы смогли внедрить эту технологию в свои сети. Можно наслаждаться чистым и качественным звуком во время разговора по телефону.

Впрочем, у самой Apple сейчас не лучшие времена — компания может отказаться от производства бюджетного iPhone SE 4 2024 года выпуска. В корпорации хотят убрать кнопку Home под экраном, но изменение может обойтись слишком дорого. Учитывая проблемы с поставками и мировым кризисом, бюджетник может так и не появиться на прилавках.

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Apple iPhone РФ
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