Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Згодні додати педалі та кермо: в Apple перенесли виробництво першого електрокара на 2026 рік

7 Грудня 2022, 15:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Электрокар
Джерело: Unsplash

Apple перенесла виробництво свого першого електрокара ще на один рік. Тепер автомобіль майбутнього від корпорації покажуть світові вже 2026 року.

В усьому винні нові плани керівництва щодо проекту Titan, який стосується авто та автопілота. Так, розробки в останні місяці перебували у підвішеному стані. Все через проблеми з реалізацією авто повністю без керма та педалей – на сьогодні це неможливо, з чим керівники компанії не згодні.

Щоб проект Titan зрушив з місця, дизайнерам потрібно використовувати менш амбітний дизайн – з важелями керування та кермом.

Зараз дивляться

Це вже не перший випадок, коли правила та закони заважають розробити зовсім новий продукт. Створення автомобіля може принести величезний прибуток для Apple, і навіть перевершити в цьому Apple.

У планах компанії – випустити транспорт, який дозволить водіям виконувати інші завдання – дивитися фільми, чи грати у гру. Щоправда, це може стати реальністю лише в межах міста – на автострадах доведеться переходити на ручний режим.

В Україні електрокари поступово входять у наше життя. У листопаді українці придбали понад 2,2 тис. авто з електродвигунами. У топі – легендарний Nissan Leaf та флагманські моделі Tesla.

Читайте також:
TeslaTesla скорочує виробництво популярної моделі: у чому причина

Джерело
Bloomberg
Теги
Apple Автомобілісти Електромобіль
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь