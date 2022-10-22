Головний дизайнер Apple Еванс Генкі залишає компанію. Вона пропрацювала в корпорації з 2019 року, залишивши по собі дивовижні гаджети.

Відомо, що Генкі була призначена на посаду у 2019 році, і зайняла крісло директора не одразу. Еванс встигла попрацювати під керівництвом Джоні Айва, якого вона згодом замінила.

Після цього дизайнерка підкорялася лише головному операційному директору Джеффу Вільямсу.

Зараз дивляться

Щоправда, звільнення не буде різким – Генкі працюватиме в Apple ще шість місяців, щоб і надалі трудитися над новими дизайнами для гаджетів. До того ж це дасть часу знайти їй гідну заміну.

Подію можна назвати історичною – це перший випадок, коли Apple залишиться без головного дизайнера в ієрархії співробітників.

Нагадаємо, що раніше за дизайн всіх пристроїв відповідав легендарний Джонні Айв – до його заслуг можна приписати дизайн iPhone, AirPods, iPad, Apple Watch і багато інших пристроїв у різних поколіннях.

Що стосується Еванс Генкі, то за час її керівництва вийшли iPhone 12, 13, 14, а також два покоління AirPods та Apple Watch.

Втім, зараз компанія часу не втрачає – зовсім недавно Apple представила нові iPad. Планшети отримали оновлений дизайн, покращені камери та потужні процесори.