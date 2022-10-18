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Крутіший за iMessage: Цукерберг висміяв Apple у новій рекламі WhatsApp

18 Жовтня 2022, 14:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Крутіший за iMessage: Цукерберг висміяв Apple у новій рекламі WhatsApp
Джерело: Pexels

Компанія Meta висміяла корпорацію Apple у рекламі з порівнянням месенджерів. Так, на думку Цукерберга, WhatsApp більш надійний, ніж конкурент iMessage.

Фотографією з креативною рекламою мільярдер опублікував у своєму Instagram.

– WhatsApp набагато конфіденційніший і безпечніший, ніж iMessage, з наскрізним шифруванням, яке працює як на iPhone, так і на Android, у тому числі й в групових чатах. У WhatsApp можна зробити так, щоб нові чати зникали одним натисканням кнопки. А минулого року ми також запровадили резервне копіювання із наскрізним шифруванням. Усього цього в iMessage досі немає, – заявив Марк у соцмережах.

Відомо, що рекламу виставили перед входом у метро Пенсільванія у Нью-Йорку. Вона показує два повідомлення – одне з них забарвлене синім кольором, а інше зеленим. Це явне посилання до iMessage та WhatsApp, але останнє повідомлення позначене як приватне повідомлення.

Зараз дивляться

– Захистіть особисті повідомлення на різних пристроях за допомогою наскрізного шифрування, – повідомляється в рекламі.

Втім, насправді ситуація трохи інша – у соцмережі Facebook від творців WhatsApp заявили про можливий витік даних мільйона користувачів. Все через шпигунських програм, які можуть непомітно красти особисті дані користувачів.

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Теги
Apple WhatsApp Марк Цукерберг
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