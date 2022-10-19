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Apple представила нові планшети iPad та iPad Pro: характеристики та ціна

19 Жовтня 2022, 09:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPad 10

Компанія Apple представила нове покоління планшетів iPad та iPad Pro. Новинки отримали оновлений дизайн та потужну начинку.

Щодо базового iPad 10, то він отримав довгоочікуваний роз’єм зарядки USB-C замість Lightning. Схоже, що компанія готується до переходу на єдиний стандарт зарядки.

Бюджетник більше не має фізичної кнопки Home, а сканер Touch ID вбудовано в кнопку блокування. Планшет підтримує Wi-Fi 6 та 5G, і за роботу пристрою відповідає процесор A14, який представили разом з iPhone 12.

Зараз дивляться

iPad 10 доступний для замовлення вже зараз, а в продаж надійде з 26 жовтня. За базовий планшет попросять від $450, що за нинішнім курсом близько 16,5 тис. грн.

Що стосується топового iPad Pro, пристрій отримав потужний процесор M2, який використовувався в ноутбуках компанії. Тепер він на 15% потужніший, стилус Apple Pencil працює швидше, та й дисплей з камерами отримали помітне оновлення. У Apple також не забули про звукову систему – тепер у планшеті одразу чотири динаміки.

iPad Pro будуть поставлятися у двох різних розмірах – з діагоналлю дисплея 11 та 12,9 дюйма. За новинку попросять від $800, що за актуальним курсом близько 30 тис. грн.

Повну презентацію iPad 10 та iPad Pro можна переглянути на YouTube-каналі Apple.

Поки що компанія займається показом нових гаджетів, Марк Цукерберг висміяв Apple у новій рекламі. Мільярдер розповів, що WhatsApp помітно безпечніший за сервіс iMessages, і перерахував функції, яких немає у конкурентів.

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