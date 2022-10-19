Компанія Apple представила нове покоління планшетів iPad та iPad Pro. Новинки отримали оновлений дизайн та потужну начинку.

Щодо базового iPad 10, то він отримав довгоочікуваний роз’єм зарядки USB-C замість Lightning. Схоже, що компанія готується до переходу на єдиний стандарт зарядки.

Бюджетник більше не має фізичної кнопки Home, а сканер Touch ID вбудовано в кнопку блокування. Планшет підтримує Wi-Fi 6 та 5G, і за роботу пристрою відповідає процесор A14, який представили разом з iPhone 12.

Зараз дивляться

iPad 10 доступний для замовлення вже зараз, а в продаж надійде з 26 жовтня. За базовий планшет попросять від $450, що за нинішнім курсом близько 16,5 тис. грн.

Що стосується топового iPad Pro, пристрій отримав потужний процесор M2, який використовувався в ноутбуках компанії. Тепер він на 15% потужніший, стилус Apple Pencil працює швидше, та й дисплей з камерами отримали помітне оновлення. У Apple також не забули про звукову систему – тепер у планшеті одразу чотири динаміки.

iPad Pro будуть поставлятися у двох різних розмірах – з діагоналлю дисплея 11 та 12,9 дюйма. За новинку попросять від $800, що за актуальним курсом близько 30 тис. грн.

Повну презентацію iPad 10 та iPad Pro можна переглянути на YouTube-каналі Apple.

Поки що компанія займається показом нових гаджетів, Марк Цукерберг висміяв Apple у новій рекламі. Мільярдер розповів, що WhatsApp помітно безпечніший за сервіс iMessages, і перерахував функції, яких немає у конкурентів.