Главный дизайнер Apple Эванс Хэнки покидает компанию. Она проработала в корпорации с 2019 года, оставив после себя удивительные гаджеты.

Известно, что Хэнки была назначена на должность в 2019 году, и заняла кресло директора не сразу. Эванс успела поработать под руководством Джони Айва, которого она впоследствии и заменила.

После этого дизайнер подчинялась только главному операционному директору Джеффу Уильямсу.

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Правда, уход не будет резким — Хэнки будет работать в Apple еще шесть месяцев, чтобы и дальше трудиться над новыми дизайнами для гаджетов. К тому же, это даст времени найти ей достойную замену.

Событие можно назвать историческим — это первый случай, когда Apple останется без главного дизайнера в иерархии сотрудников.

Напомним, что ранее за дизайн всех устройств отвечал легендарный Джонни Айв — к его заслугам можно приписать дизайны iPhone, AirPods, iPad, Apple Watch и многих других устройство в разных поколениях.

Что касается Эванс Хэнки, то за время ее руководства вышли iPhone 12, 13, 14, а также два поколения AirPods и Apple Watch.

Впрочем, сейчас компания времени не теряет — совсем недавно Apple представила новые iPad. Планшеты получили обновленный дизайн, улучшенные камеры и мощные процессоры.