Жителі Землі вночі з 1 на 2 серпня зможуть спостерігати осетрову повню. Це унікальний супермісяць, під час якого наш супутник світитиметься дуже яскраво. Пік припаде з 20.30 за київським часом.

У цей момент Місяць буде в знаку Водолія. Належність до осетрів космічному явищу приписують через гігантські розміри. Уночі 1 серпня Місяць буде помітно ближчим до Землі, ніж зазвичай – 357 тис. км, тоді як “стандартна” відстань – 384 тис. км.

Це не перший супермісяць у 2023 році — загалом за 12 місяців їх чотири. Перший був уночі 3 липня. Третя космічна подія отримає назву Блакитний супермісяць і очікується 30 серпня. Остання активність Місяця у 2023 році очікується вже наприкінці вересня – в ніч із 28 на 29 вересня.

Українці не вперше за 2023 рік спостерігають за унікальним явищем у космосі. Наприклад, у ніч на 22 травня припадало сяйво да Вінчі. У цей момент Місяць був повністю освітленим, і навіть завжди темний для нас бік. Подібне явище спостерігається раз на 10 років, тому пропустити його було дуже прикро.