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Сяйво да Вінчі: у небі над Україною помітили рідкісне явище

22 Травня 2023, 09:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Сяйво да Вінчі

Вночі з 21 на 22 травня українці могли спостерігати за рідкісним небесним явищем – сяйвом да Вінчі. Так, Місяць у цей момент був помітний у небі цілком, навіть його “неосвітлена” частина.

Користувачі мережі зробили купу знімків із супутником у цю ніч і діляться ними.

Примітно, що таке явище спостерігається приблизно раз на 10 років. Сяйво да Вінчі отримало таку назву завдяки першовідкривачу явища – це робив легендарний винахідник Леонардо да Вінчі ще в 16 столітті. Тоді він припустив, що це відбивається світло від океанів Землі, через що створюється фантомне зображення зворотного боку супутника.

У це явище найяскравішу частину Місяця традиційно висвітлює Сонце – це близько 5% від усього супутника. Іншу частину підсвічує Земля – через це більша частина космічного тіла ледве помітна. Світло від Сонця розсіюється в атмосфері нашої планети, через що Місяць виглядає тьмяним.

Це не перше унікальне явище весни 2023 року – 19 квітня над Києвом пролетів і розірвався метеорит. Спочатку, його вага була близько 300 кг, і на висоті 38 км він розлетівся на дрібні шматки.

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Теги
Космос Леонардо да Вінчі Місяць
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