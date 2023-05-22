Сяйво да Вінчі: у небі над Україною помітили рідкісне явище

Вночі з 21 на 22 травня українці могли спостерігати за рідкісним небесним явищем – сяйвом да Вінчі. Так, Місяць у цей момент був помітний у небі цілком, навіть його “неосвітлена” частина.

Користувачі мережі зробили купу знімків із супутником у цю ніч і діляться ними.