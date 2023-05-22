Сяйво да Вінчі: у небі над Україною помітили рідкісне явище

Вночі з 21 на 22 травня українці могли спостерігати за рідкісним небесним явищем – сяйвом да Вінчі. Так, Місяць у цей момент був помітний у небі цілком, навіть його “неосвітлена” частина.
Користувачі мережі зробили купу знімків із супутником у цю ніч і діляться ними.
Примітно, що таке явище спостерігається приблизно раз на 10 років. Сяйво да Вінчі отримало таку назву завдяки першовідкривачу явища – це робив легендарний винахідник Леонардо да Вінчі ще в 16 столітті. Тоді він припустив, що це відбивається світло від океанів Землі, через що створюється фантомне зображення зворотного боку супутника.
У це явище найяскравішу частину Місяця традиційно висвітлює Сонце – це близько 5% від усього супутника. Іншу частину підсвічує Земля – через це більша частина космічного тіла ледве помітна. Світло від Сонця розсіюється в атмосфері нашої планети, через що Місяць виглядає тьмяним.
Це не перше унікальне явище весни 2023 року – 19 квітня над Києвом пролетів і розірвався метеорит. Спочатку, його вага була близько 300 кг, і на висоті 38 км він розлетівся на дрібні шматки.