Жители Земли ночью с 1 на 2 августа смогут наблюдать осетровое полнолуние. Это уникальное суперлуние, во время которого наш спутник будет светиться очень ярко. Пик придется с 20.30 по киевскому времени.

В этот момент Луна будет в знаке Водолея. Принадлежность к осетрам космическому явлению приписывают из-за гигантских размеров. Ночью 1 августа Луна будет заметно ближе к Земле, чем обычно — 357 тыс. км, в то время как “стандартное” расстояние — 384 тыс км.

Это не первое суперлуние в 2023 году — всего на 12 месяцев их четыре. Первое было ночью 3 июля. Третье космическое событие получит название Голубое суперлуние и ожидается 30 августа. Последняя активность Луны в 2023 году ожидается уже в конце сентября — в ночь с 28 на 29 сентября.

Украинцы не первый раз за 2023 год наблюдают за уникальным явлением в космосе. К примеру, в ночь на 22 мая приходилось сияние да Винчи. В этот момент Луна была полностью освещенной, и даже вечно темная для нас сторона. Подобное явление наблюдается раз на 10 лет, поэтому пропустить его было очень обидно.