Повний Місяць вважається найвищим енергетичним періодом. Вважається, що в такий час обряди і ритуали набувають особливої сили.

Шанувальники магії активно використовують повний Місяць, щоб вплинути на людське буття, зокрема на удачу.

Які ритуали робити в повний Місяць на удачу, розповідають Факти ICTV.

Ритуали в повний Місяць на удачу

Амулет

Для цього способу потрібні:

будь-який амулет або інша дорога річ;

склянка води.

Послідовність дій:

Коли на небі з’явиться повний Місяць, потрібно підійти до вікна і покласти амулет на підвіконня так, щоб на нього потрапляло світло Місяця. Після цього необхідно покласти амулет або іншу річ у воду і помістити на місячне світло. Промовте наступні слова: “Місяць уповні красою полонить. У Місяця прошу відкрити двері моєї удачі. Місячним світлом амулет заряджаю, домогтися щастя в житті я бажаю”. Залиште на ніч і зранку вмийтеся цією водою, а річ завжди носіть із собою.

Срібна монета

Візьміть срібну монету і вийдіть на вулицю, коли буде видно Місяць. Необхідно стояти обличчям до світла і уявляти, що ви наповнюєтеся його силою. Після цього тричі проговоріть: “Срібна монета, срібний Місяць, Місяць щасливий, принеси мені удачу, принеси її сповна. Я так хочу, і так і є”. Подякуйте Місяцю і покладіть монету в безпечне місце.

Думки

Відкрийте вікно і уважно спостерігайте за Місяцем. Уявляйте, що ви можете також сяяти. Думайте щиро і позитивно. Повторюйте ритуал протягом шести повень.

Папір і свічка

Для цього ритуалу потрібні:

папір;

олівець;

біла свічка.

Послідовність дій: