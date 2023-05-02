Повний Місяць вважається найвищим енергетичним періодом. Вважається, що в такий час обряди і ритуали набувають особливої сили.
Шанувальники магії активно використовують повний Місяць, щоб вплинути на людське буття, зокрема на удачу.
Які ритуали робити в повний Місяць на удачу, розповідають Факти ICTV.
Ритуали в повний Місяць на удачу
Амулет
Для цього способу потрібні:
- будь-який амулет або інша дорога річ;
- склянка води.
Послідовність дій:
- Коли на небі з’явиться повний Місяць, потрібно підійти до вікна і покласти амулет на підвіконня так, щоб на нього потрапляло світло Місяця.
- Після цього необхідно покласти амулет або іншу річ у воду і помістити на місячне світло.
- Промовте наступні слова: “Місяць уповні красою полонить. У Місяця прошу відкрити двері моєї удачі. Місячним світлом амулет заряджаю, домогтися щастя в житті я бажаю”.
- Залиште на ніч і зранку вмийтеся цією водою, а річ завжди носіть із собою.
Срібна монета
- Візьміть срібну монету і вийдіть на вулицю, коли буде видно Місяць.
- Необхідно стояти обличчям до світла і уявляти, що ви наповнюєтеся його силою.
- Після цього тричі проговоріть: “Срібна монета, срібний Місяць, Місяць щасливий, принеси мені удачу, принеси її сповна. Я так хочу, і так і є”.
- Подякуйте Місяцю і покладіть монету в безпечне місце.
Думки
- Відкрийте вікно і уважно спостерігайте за Місяцем. Уявляйте, що ви можете також сяяти.
- Думайте щиро і позитивно.
- Повторюйте ритуал протягом шести повень.
Папір і свічка
Для цього ритуалу потрібні:
- папір;
- олівець;
- біла свічка.
Послідовність дій:
- Вночі запаліть свічку і на чистому аркуші напишіть ваше бажання.
- Записка має розпочинатися такими словами: “Прошу, щоб задумане мною стало реальним. Нехай…”, а далі потрібно написати те, чого бажаєте.
- Закінчувати записку потрібно наступними словами: “Хай буде так”.
- Спаліть записку на вогні свічки. Наступного дня розвійте попіл.