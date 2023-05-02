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Астрологія

Як проводити ритуали в повний Місяць на удачу – прості замовляння

2 Травня 2023, 14:53
Асоян Каріна редакторка стрічки
Ритуали в повний місяць на удачу
Джерело: Unsplash

Повний Місяць вважається найвищим енергетичним періодом. Вважається, що в такий час обряди і ритуали набувають особливої сили.

Шанувальники магії активно використовують повний Місяць, щоб вплинути на людське буття, зокрема на удачу.

Які ритуали робити в повний Місяць на удачу, розповідають Факти ICTV.

Ритуали в повний Місяць на удачу

Амулет

Для цього способу потрібні:

  • будь-який амулет або інша дорога річ;
  • склянка води.

Послідовність дій:

  1. Коли на небі з’явиться повний Місяць, потрібно підійти до вікна і покласти амулет на підвіконня так, щоб на нього потрапляло світло Місяця.
  2. Після цього необхідно покласти амулет або іншу річ у воду і помістити на місячне світло.
  3. Промовте наступні слова: “Місяць уповні красою полонить. У Місяця прошу відкрити двері моєї удачі. Місячним світлом амулет заряджаю, домогтися щастя в житті я бажаю”.
  4. Залиште на ніч і зранку вмийтеся цією водою, а річ завжди носіть із собою.

Срібна монета

  1. Візьміть срібну монету і вийдіть на вулицю, коли буде видно Місяць.
  2. Необхідно стояти обличчям до світла і уявляти, що ви наповнюєтеся його силою.
  3. Після цього тричі проговоріть: “Срібна монета, срібний Місяць, Місяць щасливий, принеси мені удачу, принеси її сповна. Я так хочу, і так і є”.
  4. Подякуйте Місяцю і покладіть монету в безпечне місце.

Думки

  1. Відкрийте вікно і уважно спостерігайте за Місяцем. Уявляйте, що ви можете також сяяти.
  2. Думайте щиро і позитивно.
  3. Повторюйте ритуал протягом шести повень.

Папір і свічка

Для цього ритуалу потрібні:

  • папір;
  • олівець;
  • біла свічка.

Послідовність дій:

  1. Вночі запаліть свічку і на чистому аркуші напишіть ваше бажання.
  2. Записка має розпочинатися такими словами: “Прошу, щоб задумане мною стало реальним. Нехай…”, а далі потрібно написати те, чого бажаєте.
  3. Закінчувати записку потрібно наступними словами: “Хай буде так”.
  4. Спаліть записку на вогні свічки. Наступного дня розвійте попіл.
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