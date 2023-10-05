Власник компанії SpaceX Ілон Маск повідомив, що політ надважкого космічного корабля Starship на Марс може відбутися через 3-4 роки.

Такий проміжок часу Маск пояснив тим, що раз на 26 місяців орбіти займають потрібне положення. Саме під час нього з’являється необхідне вікно для запуску корабля. Про це американський бізнесмен сказав під час 74 Міжнародного конгресу астронавтики онлайн.

– Думаю, що в найближчі чотири роки реально провести пробну посадку без екіпажу на поверхню Марса, – зазначив Маск.

Нагадаємо, у квітні 2023 року було заплановано перший політ Starship, але його скасували. Місія полягала в тому, щоб зробити один оберт космічного корабля навколо земної кулі.

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Другий політ запланували на 20 квітня, проте Starship вибухнув у небі після вдалого старту. У космічного корабля виникли проблеми з відділенням першого ступеня.