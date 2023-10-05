Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил, что полет сверхтяжелого космического корабля Starship на Марс может состояться через 3-4 года.

Такой промежуток времени Маск объяснил тем, что раз в 26 месяцев орбиты занимают нужное положение. Именно во время него появляется необходимое окно для запуска корабля. Об этом американский бизнесмен сказал во время 74 Международного конгресса астронавтики онлайн.

— Думаю, что в ближайшие четыре года реально провести пробную посадку без экипажа на поверхность Марса, — отметил Маск.

Напомним, в апреле 2023 года был запланирован первый полет Starship, но его отменили. Миссия заключалась в том, чтобы сделать один оборот космического корабля вокруг земного шара.

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Второй полет запланировали на 20 апреля, однако Starship взорвался в небе после удачного старта. У космического корабля возникли проблемы с отделением первой ступени.

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