Супутник зняв стартовий майданчик компанії SpaceX у Бока-Чіка (Техас) із видом на найбільшу ракету Starship, політ якої раніше не відбувся.

Корабель, заправлений паливом, готується до повторного запуску, що можна побачити на фото, яке у Twitter опублікувала аерокосмічна компанія Maxar Technologies.

Нагадаємо, перший політ корабля Starship скасували. Він мав відбутися 17 квітня о 16:00 за київським часом.

Однак як написав глава SpaceX Ілон Маск, Starship не вдалося запустити через проблеми з клапаном – він замерз.

Повторна спроба запуску відбудеться 20 квітня. Вікно тривалістю 62 хвилини – відкривається о 16:28 за київським часом і закривається о 17:30. Сама місія полягає в тому, щоб зробити один оберт космічного корабля навколо земної кулі.