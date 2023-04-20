Ракета компанії SpaceX Starship вибухнула через три хвилини після запуску. 20 квітня відбувся її повторний запуск о 16:30 за київським часом. Спершу корабель успішно стартував із космодрому Бока-Чіка в Техасі, проте потім щось пішло не так.

Через три хвилини після запуску і досягнення висоти в 38 кілометрів сталася нештатна ситуація. У космічного корабля виникли проблеми з відділенням першого ступеня. Борт увійшов у неконтрольоване обертання і вибухнув.

У SpaceX повідомили, що продовжать роботу над Starship, а також вивчать усі проблеми.

– Команди продовжать аналізувати дані та роботу перед наступним льотним випробуванням. Успіх у таких випробуваннях залежить від того, чого ми вчимося, і сьогоднішній випадок допоможе нам підвищити надійність Starship, оскільки SpaceX прагне зробити життя на планеті багатопланетним, – написали у Twitter SpaceX.

Раніше перший політ корабля Starship скасували. Він мав відбутися 17 квітня, проте як повідомив глава SpaceX Ілон Маск, ракету не вдалося запустити через неполадки з клапаном – він замерз.

Тому було ухвалене рішення перенести запуск на 20 квітня, який за підсумком теж виявився невдалим.