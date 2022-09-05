Українці дедалі частіше цікавляться онлайн-покупками та послугами. Статистка Google засвідчила, що найбільше цікавить наших людей за умов війни.

Із початку війни українці шукають на 16% менше товарів, але з кожним тижнем цей відрив зменшується. 24 лютого ці показники впали на 52%.

Статистика Google засвідчує, що зараз українці найчастіше шукають товари для обігріву будинку, кухонні прилади, домашні меблі, спортивний інвентар та ювелірні прикраси.

Зараз дивляться

З обігрівачами все зрозуміло – в умовах війни потрібно бути готовим до всього. Меблі зараз мають попит також через ситуацію в країні – багато хто був змушений залишити свої будинки, і тепер потрібно облаштувати нові житла.

Щодо прикрас, найбільше цікавилися годинниками, перснями – тими речами, які дарують на згадку.

Дані Google свідчать, що українці також шукали вишиванки та патріотичні футболки. У покупках найчастіше звертали увагу на бренд та ціну – це на тлі нестабільності цін та компаній, які продовжують працювати у РФ.

Втім, весь світ зараз завмер в очікуванні презентації Apple – 7 вересня покажуть iPhone 14, який порадує публіку корисними оновленнями. Наприклад, у майбутніх флагманах покажуть супутниковий зв’язок, потужний процесор та передову камеру. Щоправда, очікуються підвищення цін.