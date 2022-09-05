Украинцы все чаще интересуются онлайн-покупками и услугами. Статистка Google показала, что больше всего интересует наших людей в условиях войны.

С начала войны украинцы ищут на 16% меньше товаров, но с каждой неделей этот отрыв уменьшается. 24 февраля эти показатели упали на 52%.

Статистика Google показала, что сейчас украинцы чаще всего ищут товары для обогрева дома, кухонных приборов, домашней мебели, спортивный инвентарь и ювелирные украшения.

Сейчас смотрят

С обогревателями все понятно — в условиях войны нужно быть готовым ко всему. Мебель сейчас пользуется популярность также из-за ситуации в стране — многие были вынуждены покинуть свои дома, и теперь нужно обустроить новые жилища.

Что касается украшений, больше всего интересовались часами, кольцами, и теми вещами, которые дарят на память.

Данные Google показали, что украинцы также искали вышиванки и патриотичные футболки. В покупках чаще всего обращали внимание на бренд и цену — это на фоне нестабильности цен и компаний, которые продолжают работать в РФ.

Впрочем, весь мир сейчас застыл в ожидании презентации Apple — 7 сентября покажут iPhone 14, который порадует публику полезными обновлениями. К примеру, в будущих флагманах покажут спутниковую связь, мощный процессор и передовую камеру. Правда, ожидаются повышения цен.